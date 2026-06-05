Ethiopie: La Chambre des représentants approuve les accords de prêt avec la BAD et l'IDA

Addis Ababa — La Chambre des représentants du peuple a ratifié aujourd'hui les accords de prêt destinés à financer le projet d'amélioration de l'alimentation et des moyens de subsistance des communautés pastorales ainsi que la sixième phase du programme de filet de sécurité productif.

Ces accords ont été conclus entre le gouvernement éthiopien, la Banque africaine de développement (BAD) et l'Association internationale de développement (IDA).

Au cours de sa 23e session ordinaire, le whip en chef du gouvernement, Tesfaye Beljige, a présenté à la Chambre des exposés détaillés clarifiant les objectifs fondamentaux et les cadres financiers des deux projets de loi.

Selon lui, le prêt obtenu auprès de la Banque africaine de développement permettra de soutenir les initiatives visant à améliorer les conditions de vie des communautés pastorales et de faciliter la mise en oeuvre de projets de développement intégrés qui renforcent la résilience face aux effets néfastes du changement climatique.

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Il a précisé que le programme d'aide aux moyens de subsistance des éleveurs, actuellement mis en oeuvre dans 30 woredas sélectionnés, continue de donner des résultats très encourageants en matière de renforcement de la sécurité alimentaire locale.

Le chef de groupe a ajouté que le crédit de 71,94 millions de dollars américains permettra d'amplifier ces résultats en finançant des travaux d'extension essentiels qui n'avaient pas été intégrés dans la phase initiale, afin de renforcer systématiquement les capacités de défense des communautés vulnérables face aux chocs climatiques.

Détaillant l'affectation prévue des ressources, il a indiqué que le prêt obtenu servira à développer les infrastructures hydrauliques, les services vétérinaires, la gestion durable des terres, l'agroalimentaire, les options en matière d'énergies renouvelables, ainsi qu'à étendre le réseau de stations météorologiques.

Il a en outre souligné que ce prêt à des conditions très avantageuses est sans intérêt, assorti d'un délai de grâce de 10 ans et d'une durée de 40 ans.

M. Tesfaye a déclaré devant la Chambre que cet accord s'inscrit dans la stratégie macroéconomique de gestion de la dette de l'Éthiopie et qu'il joue un rôle central dans l'atténuation des vulnérabilités liées au climat, tout en garantissant le développement global des zones pastorales.

Évoquant l'accord conclu avec l'Association internationale de développement, le chef de groupe parlementaire a déclaré que le gouvernement restait déterminé à aider les ménages en situation d'insécurité alimentaire à passer d'une situation de dépendance à une productivité durable.

Il a précisé que ce sixième volet du Programme de filet de sécurité productif serait mis en oeuvre dans 494 woredas répartis sur douze États régionaux et une administration municipale.

À l'issue de la session, la Chambre a adopté les deux projets de loi.