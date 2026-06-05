Ethiopie: Le Japon salue le processus électoral du pays et se félicite du bon déroulement de la 7e législature

Addis Ababa — Le Japon a félicité l'Éthiopie pour le bon déroulement de sa 7e élection générale, saluant les efforts des autorités électorales du pays et la participation active des citoyens au processus démocratique.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, l'ambassade du Japon en Éthiopie a félicité la Commission électorale nationale éthiopienne (NEBE) pour son travail d'organisation et de gestion du scrutin national qui s'est tenu le 1er juin 2026.

Ces élections ont mobilisé plus de 54 millions d'électeurs inscrits à travers le pays et ont vu s'affronter plus de 10 000 candidats représentant des partis politiques et des groupes indépendants en lice pour des sièges au sein des conseils législatifs fédéraux et régionaux.

Le Japon a salué le rôle joué par la NEBE dans la supervision du processus électoral et a reconnu les efforts considérables déployés pour faciliter le vote dans toute l'Éthiopie.

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L'ambassade a également félicité tous les candidats qui ont participé aux élections, saluant leur contribution au développement démocratique du pays.

En outre, elle a rendu hommage aux citoyens éthiopiens qui ont exercé leur droit de vote, soulignant le rôle essentiel de la participation citoyenne dans le renforcement de la gouvernance démocratique.

Cette déclaration témoigne du soutien constant du Japon aux efforts de l'Éthiopie en matière de renforcement des institutions démocratiques, ainsi que de son engagement à promouvoir des processus électoraux inclusifs, pacifiques et crédibles.

L'Éthiopie et le Japon entretiennent des relations diplomatiques de longue date et coopèrent dans un large éventail de secteurs, notamment le développement, l'éducation, les infrastructures, la santé et la gouvernance.

Le Japon reste un partenaire de développement clé, soutenant les efforts de l'Éthiopie pour renforcer ses institutions et faire progresser le développement durable, a-t-on appris.

Les remarques du Japon s'ajoutent à un nombre croissant d'évaluations internationales reconnaissant le processus électoral éthiopien.

Auparavant, les missions d'observation électorale de l'Union africaine (UA) et de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) avaient qualifié les élections de 2026 d'étape importante dans l'évolution démocratique et électorale de l'Éthiopie.

De même, la délégation de l'Union européenne en Éthiopie, en collaboration avec les missions diplomatiques des États membres de l'UE, s'est félicitée de la tenue de la 7e élection législative, la qualifiant d'exercice démocratique majeur.