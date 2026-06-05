Somalie: L'IGAD appelle à un apaisement immédiat alors que la violence politique s'intensifie au pays

Addis Ababa le 4 — L'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) a exprimé sa profonde inquiétude face aux informations faisant état de violences dans la capitale somalienne, Mogadiscio, dans un contexte de tensions politiques croissantes et d'aggravation de la crise constitutionnelle.

Dans un communiqué publié jeudi, l'IGAD a fermement condamné tous les actes de violence et a exhorté toutes les parties à faire preuve d'une retenue maximale, à apaiser les tensions et à résoudre leurs différends par un dialogue pacifique, inclusif et constructif.

« En ce moment critique, il est primordial de préserver la paix, la stabilité, l'unité nationale et les acquis obtenus dans le cadre des efforts de construction de l'État en Somalie », a déclaré le secrétaire exécutif de l'IGAD, Workneh Gebeyehu.

Il a souligné la nécessité pour toutes les parties prenantes de faire passer les intérêts du peuple somalien avant les divergences politiques et de rechercher des solutions pacifiques par le dialogue et le consensus.

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« En tant qu'État membre fondateur de l'IGAD, la Somalie reste au coeur de la paix, de la sécurité et du développement de la région », a noté Workneh, réaffirmant la solidarité du bloc régional avec la Somalie et sa volonté de soutenir les efforts visant à promouvoir la cohésion nationale, le dialogue et une stabilité durable.

Cet appel intervient après que des affrontements armés et des échanges de tirs nourris ont éclaté à Mogadiscio à la suite d'opérations de sécurité menées par les forces fédérales contre les résidences de personnalités de l'opposition.

Ces affrontements ont exacerbé les tensions politiques à la veille de manifestations antigouvernementales prévues.

Les dirigeants de l'opposition ont accusé le président Hassan Sheikh Mohamud d'utiliser les institutions de sécurité de l'État contre ses rivaux politiques, faisant craindre que ces troubles ne déclenchent une violence inter-factions plus généralisée et n'aggravent les divisions claniques.

Selon certaines informations, de violentes salves d'armes à feu ont retenti dans la capitale somalienne pendant la nuit, de la fumée s'élevant au-dessus de certains quartiers de la ville et les forces armées se déployant dans des zones clés alors que des factions politiques rivales s'affrontaient à l'approche des manifestations prévues.

La détérioration de la situation sécuritaire a également suscité l'inquiétude de la communauté internationale. Les Nations unies et l'ambassade des États-Unis en Somalie ont publié des communiqués condamnant la violence, appelant à la plus grande retenue et exhortant toutes les parties à désamorcer immédiatement les tensions armées afin de préserver la fragile stabilité de la Somalie.

Les derniers développements ont renforcé les craintes qu'une confrontation politique prolongée ne compromette des années de progrès dans les efforts de construction de l'État en Somalie et ne menace les acquis en matière de sécurité durement obtenus par le pays.