Sénégal: Amadou Ba et Momath Talla Ndao réintègrent l'Assemblée nationale

Dakar — Le Bureau de l'Assemblée nationale a procédé, vendredi, à la réintégration des députés Amadou Ba et Momath Talla Ndao, respectivement ministre de la Culture et Secrétaire d'Etat à l'Urbanisme et au Logement, dans l'ancien gouvernement, a-t-on appris de l'institution parlementaire.

Le bureau qui s'est réuni sous la présidence de Ousmane Sonko a procédé à la réintégration des députés Amadou Ba et Momath Talla Ndao, "conformément à l'article 54 de la Constitution et aux dispositions de l'article 124 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, à la suite des demandes introduites par les intéressés".

Amadou Ba et Momath Talla Ndao étaient respectivement ministre de la Culture et Secrétaire d'Etat à l'Urbanisme et au Logement dans l'ancien gouvernement dirigé par le Premier ministre d'alors Ousmane Sonko.