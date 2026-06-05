Sénégal: Jam Weli, un club témoin des difficultés du football amateur

Matam — Le parcours de Jam Weli, un club de football de Matam (nord) évoluant en National 1, le championnat national amateur, met en exergue les difficultés auxquelles les petites écuries se trouvent confrontées au quotidien, entre longs déplacements et problèmes d'hébergement, sans compter l'absence d'infrastructures adaptées dans les zones les plus reculées du pays.

Jam Weli, sacré champion régional en 2025, a été promu cette année en National 1, correspondant au championnat amateur.

Pour sa première saison à ce niveau, ce club basé à Nguidjilone, localité située à plus de 30 km de Matam, la capitale régionale, a réussi difficilement à se maintenir à l'issue des matchs de playdown organisés à l'intention des équipes moins classées de chaque poule à la fin de la phase régulière.

"Notre saison a été difficile sur tous les plans. Les déplacements ont été très longs. Nous souffrons aussi des difficultés liées à la logistique, aux moyens financiers et même à l'environnement", a expliqué son président Oumar Dia, dans un entretien accordé à l'APS.

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Il s'y ajoute des difficultés d'hébergement lors des matchs que l'équipe dispute à l'extérieur.

Jam Weli reçoit au stade régional de Matam mais son souhait est de jouer ses rencontres à domicile à Nguidjilone, pour bénéficier du soutien d'un soutient plus important du public.

Un souhait non encore exaucé, car le terrain disponible "n'est pas encore aux normes, parce que ne disposant pas de vestiaires et d'une tribune", souligne M. Dia.

"Nous plaidons pour la construction d'un stade aux normes à Nguidjilone pour nous permettre d'évoluer à domicile devant nos supporters", dit-il.

Jam Weli a malgré tout assuré son maintien, ce jeudi, suite à sa victoire contre Penc de Louga sur le score de 2 buts à 1.

Après 19 journées, le club compte 19 points, pour 4 victoires, 7 défaites et 8 matchs nuls.

Jam Weli devance de 4 points le premier relégable, à une journée de la fin du championnat.