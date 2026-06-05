Sénégal: Une sociologue appelle à des réformes pour renforcer la place des femmes dans les forces de défense et de sécurité

Dakar — La sociologue Selly Ba, coauteure de l'ouvrage collectif "Les femmes dans les forces de défense et de sécurité au Sénégal : une intégration mitigée", préconise des réformes allant de l'adaptation du cadre réglementaire à la valorisation des compétences féminines, afin de consolider les acquis et de renforcer l'attrait des femmes pour les métiers des corps habillés

Cet ouvrage a été édité en 2026 sous la direction de Selly Ba, avec la contribution d'El Hadji Malick Sy Camara, socio-anthropologue et enseignant-chercheur au département de sociologie de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) et d'Ousmane Ba, docteur en sociologie et enseignant-chercheur à l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport (INSEPS).

Il a été publié dans une collection du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA).

Dans un entretien accordé à l'APS, Selly Ba estime que les progrès enregistrés dans l'incorporation des femmes au sein des forces de défense et de sécurité (FDS) doivent désormais être accompagnés de réformes structurelles destinées à favoriser leur maintien, la progression de leur carrière et leur pleine participation aux missions.

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Elle juge notamment nécessaire de poursuivre la réflexion sur la place de la femme dans les différents corps militaires, afin d'assurer une meilleure prise en compte de ses besoins spécifiques.

L'enseignante-chercheuse à l'UCAD insiste également sur l'importance de mener des actions de sensibilisation pour changer les mentalités dans le but de favoriser l'acceptation de la gent féminine dans les FDS.

"Il faut que les femmes se sentent acceptées dans leur environnement professionnel. Cela passe par un travail continu de communication et de sensibilisation, mais aussi par le renforcement des connaissances en matière de droits humains et de genre", suggère-t-elle.

Selon Sellly Ba, l'un des chantiers prioritaires concerne l'adaptation des textes réglementaires afin d'intégrer les réalités auxquelles les femmes sont confrontées au cours de leur carrière.

Elle cite notamment les questions liées à la grossesse, au mariage, au rapprochement des conjoints ou encore aux modalités de gestion des parcours professionnels.

La spécialiste des questions de genre recommande ainsi l'élaboration d'un cadre statutaire prenant davantage en compte les spécificités liées au sexe dans l'ensemble des catégories militaires et paramilitaires.

Elle plaide aussi pour une meilleure planification des recrutements et de la gestion des ressources humaines, en tenant compte des évolutions démographiques et professionnelles susceptibles d'affecter les carrières féminines.

La mue technologique des armées: opportunité pour les femmes

Elle estime, par ailleurs, que la transformation technologique des métiers de la défense et de la sécurité offre de nouvelles opportunités aux femmes.

"Nous évoluons vers un monde de plus en plus technique où les compétences intellectuelles, technologiques et spécialisées occupent une place croissante", a-t-elle souligné.

À cet égard, elle recommande de renforcer l'orientation des femmes vers des spécialités telles que le renseignement, les technologies numériques, la conduite de drones ou encore le soutien logistique spécialisé.

La sociologue a par ailleurs préconisé l'identification et l'accompagnement des profils féminins les plus performants, afin de constituer un vivier de cadres susceptibles de servir de référence aux futures générations de femmes attirées par les métiers militaires.

Elle appelle en outre à une plus forte implication des assistantes sociales et des anciennes militaires dans l'accompagnement du processus de féminisation des forces armées.

Selon elle, il est nécessaire d'instaurer un dialogue permanent entre les autorités et les personnels, afin de favoriser la remontée des préoccupations du terrain et de prévenir les frustrations.

Pour Selly Ba, une participation accrue des femmes aux instances de décision permettrait aussi de mieux prendre en compte leurs attentes dans les politiques de gestion des ressources humaines.

Dans le même ordre d'idées, la chercheure invite les autorités à s'inspirer de certaines expériences étrangères en matière de gestion des carrières féminines, notamment sur les questions relatives à la retraite et à la prise en compte des charges familiales.