Sénégal: Journée mondiale de l'environnement - L'Unesco mise sur l'école pour relever les défis climatiques

Combler une lacune importante dans la capacité des systèmes éducatifs à soutenir les éducateurs dans la promotion de l'éducation au changement climatique et au développement durable ; c'est ce que vise l'Unesco. Ces ambitions ont été dévoilées vendredi, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement 2026.

En lien avec l'accent mis sur le changement climatique lors de la Journée mondiale de l'environnement 2026, l'Unesco organise un webinaire pour recentrer les débats, au-delà des simples signaux et de la sensibilisation au changement climatique, sur des actions concrètes et systémiques.

Cette rencontre explorera comment la boîte à outils peut être utilisée pour donner la parole aux éducateurs et promouvoir des approches politiques qui leur permettent de maintenir une éducation de qualité malgré les perturbations et les défis liés au climat.

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Ce sera l'occasion pour l'Unesco de souligner également le rôle crucial de la traduction des engagements climatiques en actions concrètes dans les politiques éducatives, les établissements scolaires et les communautés.

« La publication intitulée « Les éducateurs au coeur de l'éducation verte : une boîte à outils sur la résilience climatique à l'intention des décideurs politiques » a été élaborée conjointement par le Partenariat mondial pour l'éducation, l'Internationale de l'éducation et l'UNICEF, en leur qualité de co-coordinateurs du Groupe de travail 3 du Partenariat pour une éducation verte (GEP) », rapporte l'Unesco à travers un communiqué publié vendredi.

Combler une « lacune importante » dans la capacité des systèmes éducatifs

Cette boîte à outils, explique la même source, vise à combler une « lacune importante » dans la capacité des systèmes éducatifs à soutenir les éducateurs dans la promotion de l'éducation au changement climatique et au développement durable.

Elle a pour objectif d'aider les ministères de l'Éducation à renforcer et à repenser les politiques permettant aux éducateurs de dispenser un enseignement continu, équitable et de qualité, même en période de bouleversements climatiques.

Il convient de noter que le Programme mondial pour l'éducation (PME) s'inscrit dans la continuité du travail mené de longue date en matière d'éducation au développement durable (EDD), et plus particulièrement dans le rôle de l'éducation face aux changements climatiques.

L'Unesco veut ainsi donner aux individus, aux communautés et à la communauté internationale les connaissances, les compétences, les valeurs et les attitudes nécessaires pour entreprendre des actions transformatrices. Le but est de bâtir des sociétés vertes, sobres en carbone et résilientes face au changement climatique.