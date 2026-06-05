Sénégal: Tivaouane - La Grande Mosquée Seydi El Hadji Malick Sy entre dans l'ère du numérique

Le spirituel se connecte à la modernité et au progrès grâce au programme de développement numérique des cités religieuses mis en oeuvre par la Fondation Sonatel. C'est ce qu'ont constaté, ce jeudi 4 juin 2026, les autorités religieuses de Tivaouane à la Grande Mosquée Seydi El Hadji Malick Sy.

En effet, la Fondation Sonatel a procédé, ce jeudi, à la remise des infrastructures de connectivité réalisées au profit des autorités religieuses de la cité de Seydi El Hadji Malick Sy. Ces installations permettront à la Grande Mosquée de devenir une infrastructure intelligente à travers ses différents compartiments techniques.

Grâce à un équipement comprenant le Wi-Fi, la téléphonie et Internet, la Grande Mosquée Seydi El Hadji Malick Sy de Tivaouane entre ainsi dans l'ère du numérique. Désormais, la climatisation, la régie vidéo, la sonorisation, la vidéosurveillance, le contrôle d'accès ainsi que la sécurité incendie seront pilotés à partir d'une salle de maintenance grâce aux outils numériques.

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Selon Cheikh Oumar Dankoko, ingénieur contrôleur des lots techniques de la Jama'atou Nour, cette connexion est essentielle pour la supervision, la communication, la maintenance et le contrôle des différents équipements de la Grande Mosquée.

Pour Mme Awa Niang, directrice de la communication de Sonatel et représentante du directeur général, ce geste s'inscrit dans le cadre de la contribution de la Fondation Sonatel au programme de développement numérique des cités religieuses.

Cette connexion, assortie d'une année de gratuité, permettra à la Grande Mosquée Seydi El Hadji Malick Sy de fonctionner de manière optimale, a indiqué Seynabou Guèye, représentante de la directrice de la Fondation Sonatel.

Pour le préfet du département de Tivaouane, Abou Sow, la connectivité au niveau de la Grande Mosquée et des zawiyas contribuera à faire de Tivaouane une ville intelligente. Elle accompagnera notamment le développement du tourisme religieux ainsi que les activités économiques à travers la facilitation des transactions dans la ville.

Représentant le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, Serigne Cheikh Tidiane Sy, accompagné de Serigne Ousmane Sy et d'Abdou Hamid Sy, en présence des membres de la Jama'atou Nour chargés des travaux de la mosquée, a magnifié le geste de la Fondation Sonatel. Selon lui, cette initiative permettra à la Grande Mosquée de Tivaouane d'entrer davantage dans l'ère du progrès.

Ce dispositif est également accompagné d'une formation gratuite en entrepreneuriat digital et en intelligence artificielle destinée à plusieurs femmes et jeunes de Tivaouane.