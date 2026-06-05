Sénégal: Reug Reug sur son combat de dimanche - « Boy Niang 2 ne m'ébranle pas, je suis convaincu de ma victoire »

À la suite de l'intervention médiatique de Boy Niang 2, le mardi 2 juin 2026, Reug Reug a rencontré les journalistes, le lendemain, à Thiaroye-sur-Mer. Face à ses fans, ses proches et les observateurs de l'arène, le combattant de l'écurie Thiaroye-sur-Mer a paru particulièrement détendu, affichant une confiance indéfectible avant son combat contre le fils de De Gaulle.

« Peu importe ce qui se passera, j'ai bien préparé ce combat. Je me sens prêt et je suis convaincu de ma victoire contre Boy Niang 2. Il ne m'ébranle pas. Je suis très motivé, car je suis dans une dynamique qui me pousse à viser encore plus haut et je n'ai pas encore atteint tous mes objectifs dans l'arène », a-t-il affirmé.

D'ailleurs, la manifestation n'a pas pu se poursuivre en raison de l'effervescence provoquée par ses nombreux supporters présents pour lui apporter leur soutien. Touché par un tel engouement, Reug Reug a souhaité rendre hommage à son fief.

« Je vis pour Thiaroye. Mes supporters attendent depuis longtemps de me revoir dans l'arène. L'attente a été longue. Je considère que Dieu a retenu cette date du 7 juin pour ce combat, mais je suis prêt », a-t-il expliqué.

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Au-delà de ce rendez-vous, le champion de lutte voit plus grand. Pour lui, ce combat dépasse largement le simple enjeu d'une victoire. Il le considère comme une étape décisive vers les sommets.

« Ce combat est un tremplin vers le titre de Roi des arènes. Je fais partie des grands noms de cette génération. Je me considère comme un lutteur complet. Je peux lutter, me bagarrer, m'adapter selon les circonstances. C'est pour cela que je dis souvent que je suis la lutte », a-t-il soutenu.

Concernant le scénario du combat, le champion de Thiaroye n'a pas caché sa volonté de prendre le contrôle des opérations dès les premiers instants. « Mon objectif est simple: gagner. Que ce soit dans la bagarre ou dans la lutte pure, peu importe. C'est moi qui vais imposer le tempo et dicter la conduite du combat » !