Tunisie: Il tente d'immoler sa mère - Lourde peine prononcée par le tribunal de Tunis

5 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné un jeune homme à 13 ans et 6 mois de prison ferme, l'ayant reconnu coupable de tentative de meurtre sur sa mère, à la suite d'un différend d'ordre financier.

Le tribunal a retenu plusieurs chefs d'accusation, dont tentative de meurtre avec préméditation, vol avec violence, menaces graves ainsi que tentative d'incendie volontaire d'un lieu habité.

Les faits remontent à une violente altercation entre le prévenu et sa mère. Le différend aurait rapidement dégénéré, donnant lieu à des agressions verbales et physiques, ainsi qu'à un vol d'argent commis sous la contrainte.

Selon les éléments de l'enquête, l'accusé aurait ensuite versé une substance inflammable et tenté de mettre le feu à sa mère ainsi qu'au domicile familial, dans une intention de la tuer.

L'intervention rapide des voisins a permis d'éviter le pire et de sauver la victime in extremis.

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