Tunisie: Club Africain - Ouverture des dossiers de renouvellement de contrats et renforcement du staff technique

La direction du Club Africain a entamé, ce jeudi 4 juin 2026, l'examen des dossiers de renouvellement de contrats de plusieurs joueurs.

Le club a engagé des discussions avec les agents concernés afin de négocier les aspects financiers des futures prolongations.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la préparation de la prochaine saison et de la volonté du club de stabiliser son effectif.

Par ailleurs, selon des informations rapportées par Mosaïque, la direction du Club Africain aurait trouvé un accord avec un ancien joueur de l'équipe pour intégrer le staff technique en tant que deuxième entraîneur adjoint, aux côtés d'Ahmed Touihri.

Cette nomination viendrait renforcer l'encadrement technique du club en vue des prochaines échéances sportives.