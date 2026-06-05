Tunisie: Pour la première fois dans le pays, une plateforme de paiement digitale permet l'intégration des paiements sur Shopify

Flouci, l'entreprise fintech spécialisée dans le développement de solutions financières digitales, annonce le lancement de son plugin de paiement pour Shopify, une première en Tunisie permettant aux marchands d'activer un moyen d'encaissement en ligne directement sur leur boutique.

Une nouvelle solution pour simplifier le paiement en ligne

Une solution Flouci pour Shopify permet aux e-commerçants tunisiens d'intégrer une solution de paiement directement sur leur boutique en ligne et d'accepter des paiements par cartes nationales et internationales et wallets (comme la wallet Flouci). Cette intégration a été conçue pour être simple et rapide à mettre en place, sans développement technique ni intervention d'un développeur, permettant aux marchands de configurer leur solution d'encaissement de manière autonome et en quelques clics.

Un écosystème e-commerce élargi

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Avec ce lancement, Flouci complète son écosystème de solutions de paiement destinées aux plateformes e-commerce. L'entreprise propose déjà des plugins compatibles avec WooCommerce, PrestaShop et Converty, permettant aux marchands utilisant ces différentes plateformes d'intégrer facilement une solution d'encaissement en ligne. L'ajout de Shopify permet désormais de couvrir les principales plateformes e-commerce utilisées en Tunisie et d'offrir aux marchands une solution cohérente quel que soit leur environnement technique.

Une solution de paiement régulée par la Banque Centrale

Flouci opère en tant que facilitateur de paiement autorisé par la Banque Centrale de Tunisie. La solution est conforme aux standards de sécurité PCI DSS (depuis novembre 2023) et s'inscrit dans le cadre réglementaire applicable aux services de paiement électroniques en Tunisie, garantissant la sécurité et la conformité des transactions effectuées via la plateforme.

Une expérience de paiement familière pour les utilisateurs

Flouci est déjà utilisé par des utilisateurs en Tunisie pour effectuer leurs paiements au quotidien via son application mobile, avec près de 500 000 téléchargements et plus de 140 000 comptes ouverts. Cette adoption permet aux marchands d'intégrer une solution de paiement déjà connue d'une partie de leurs clients, contribuant ainsi à fluidifier l'expérience de paiement en ligne et à renforcer la confiance lors des transactions.

Une solution pensée pour les besoins des marchands

Ce nouveau plugin s'inscrit dans la volonté de Flouci de proposer des solutions permettant aux entreprises de simplifier l'accès au paiement en ligne. Il permet aux marchands de mettre en place un moyen d'encaissement sur leur boutique sans complexité technique, de gérer leurs paiements de manière digitale et d'activer rapidement une solution adaptée aux usages e-commerce. Cette approche s'inscrit dans une vision plus large : la solution aide les commerçants à s'affranchir du système peu fiable du paiement à la livraison et à mieux gérer leur logistique.