Tunisie: Le pays parmi les destinations les plus résilientes du bassin méditerranéen

La Tunisie continue de figurer parmi les destinations touristiques préférées des Français malgré le net ralentissement observé sur le marché du voyage pour l'été 2026.

Selon le dernier baromètre publié par les Entreprises du Voyage (EDV) et Orchestra/Travelsoft, les réservations enregistrées en mai 2026 affichent une forte contraction sur l'ensemble du marché français, dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques internationales et l'attentisme croissant des voyageurs.

Dans ce contexte difficile, la Tunisie conserve néanmoins sa place dans le Top 5 des destinations les plus réservées par les Français, derrière la France, l'Espagne, la Grèce et l'Italie. Les réservations vers la destination tunisienne reculent de 19,1 % par rapport à mai 2025, une baisse certes importante, mais nettement plus contenue que celles enregistrées par plusieurs destinations concurrentes majeures.

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La Turquie apparaît comme le pays le plus lourdement touché avec un effondrement de 54,2 % des réservations. L'Égypte suit avec une baisse de 34,2 %, tandis que la Grèce affiche un recul de 20,4 %. Le Portugal (-20,8 %) et la Croatie (-35,4 %) enregistrent également de fortes contractions. À l'inverse, le Maroc limite son recul à 10,1 %, alors que l'Albanie poursuit une spectaculaire progression de plus de 310 %, profitant d'un positionnement prix particulièrement attractif.

Le baromètre révèle toutefois que la Tunisie demeure l'une des destinations moyen-courriers les plus solides sur le marché français. Sur les départs effectivement réalisés au mois de mai, la baisse tunisienne se limite à 5,5 %, contre -26,9 % pour la Turquie. Le Maroc (+4,5 %) et l'Égypte (+4,9 %) font partie des rares destinations méditerranéennes à rester dans le vert sur cette période.

Les professionnels du secteur évoquent un climat d'incertitude généralisé qui pousse les voyageurs à retarder leurs décisions. Le délai moyen entre la réservation et le départ est tombé à 63 jours, soit quatre jours de moins qu'en 2025. Les réservations de dernière minute représentent désormais plus de 20 % des ventes, contre 18,2 % un an auparavant.

Pour l'ensemble de la saison estivale juillet-août 2026, les perspectives restent orientées à la baisse. Les réservations globales accusent un retard de 10,5 % par rapport à l'année précédente, aussi bien en volume d'affaires qu'en nombre de dossiers. Le long-courrier demeure le segment le plus affecté avec une chute d'environ 20 %.

Malgré ce contexte tendu, la Tunisie conserve plusieurs atouts structurels sur le marché français : proximité géographique, compétitivité tarifaire, offre balnéaire accessible et forte présence des voyagistes français. Depuis le début de l'année, le pays figure régulièrement parmi les destinations les plus demandées, aux côtés de l'Espagne, du Maroc et de la Grèce. Dès février 2026, la Tunisie avait même dépassé certaines destinations historiques pour intégrer le Top 3 des réservations françaises.

Les opérateurs touristiques français estiment désormais que la saison estivale pourrait largement se jouer dans les prochaines semaines, avec une montée du "last minute" et de "l'ultra last minute" si le contexte international venait à s'apaiser.