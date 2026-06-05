Tunisie: Sousse - Arrestation d'un individu recherché par Interpol pour des affaires de drogue

5 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Les unités régionales de lutte contre les stupéfiants à Sousse ont procédé à l'arrestation d'un individu faisant l'objet d'un mandat de recherche international émis par Interpol pour des affaires liées au trafic de drogue.

Selon les premiers éléments, l'opération a été menée à la suite d'un travail de renseignement précis ayant permis de localiser et d'identifier le suspect.

L'individu a été interpellé et placé à la disposition des autorités compétentes en attendant la poursuite des procédures judiciaires et les démarches liées à la coopération internationale.

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