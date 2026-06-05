Tunisie: Nabeul - 8 cas suspects de cancer du sein détectés lors d'une caravane de dépistage à Kélibia

5 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Huit cas suspects de cancer du sein ont été détectés à l'issue d'une caravane sanitaire organisée jeudi à Kélibia (gouvernorat de Nabeul), a annoncé l'Office national de la famille et de la population (ONFP).

Les personnes concernées ont été orientées vers des examens complémentaires, notamment des biopsies fines pour confirmation diagnostique.

Cette campagne de dépistage, réalisée via une clinique mobile installée à l'hôpital local de Kélibia, s'inscrit dans les efforts nationaux de prévention et de détection précoce des cancers féminins.

Un dispositif de dépistage élargi

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Au total, les équipes médicales ont effectué 170 examens cliniques du sein ainsi que 57 frottis destinés au dépistage précoce du cancer du col de l'utérus. Par ailleurs, 31 examens combinés comprenant mammographie et échographie ont été réalisés.

Ces actions visent à renforcer l'accès au diagnostic précoce, en particulier dans les zones où les structures spécialisées sont moins accessibles.

En parallèle des examens médicaux, la caravane a mené des activités de sensibilisation ayant touché 170 femmes. L'objectif était de renforcer la prise de conscience sur l'importance de la prévention et du dépistage précoce dans la lutte contre les cancers féminins.

Cette initiative a été organisée en collaboration avec la direction régionale de la santé, les autorités locales et des laboratoires privés, sous l'égide du ministère de la Santé.

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