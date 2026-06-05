Tunisie: Le pays gagne 3 places au classement FIFA

La Tunisie a gagné 3 places et se classe désormais 44 mondiale au dernier classement publié vendredi par la Fédération internationale de football (FIFA).

La première place est occupée par l'Argentine, qui détrône la France au lendemain de sa défaite face à la Côte d'Ivoire (1-2) en match amical de préparation à la Coupe du monde.

La France se retrouve 3e, derrière l'Espagne (2e) qui a concédé un match nul (1-1) jeudi soir face à l'Irak.

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L'Angleterre est 4e, suivie du Portugal (5e), du Brésil (6e) et des Pays-Bas (7e).

Les trois dernières places du TOP 10 mondial reviennent au Maroc (8e), à la Belgique (9e) et à l'Allemagne (10e).

A l'échelle africaine, la Tunisie est 7e derrière le Maroc (1er), le Sénégal (2e), le Nigéria (3e), l'Algérie (4e), l'Egypte (5e) et la Côte d'Ivoire (6e) ; et devant le Cameroun (8e), la RD Congo (9e) et le Mali (10e).

Pour rappel, les Aigles de Carthage ont été battus par l'Autriche (0-1), lundi en amical, et affronteront demain samedi la Belgique pour leur dernier match de préparation avant de s'envoler pour le Mondial.

Versée dans le groupe F, la Tunisie entrera en lice face à la Suède le 15 juin à Monterrey, au Mexique. Les hommes de Sabri Lamouchi disputeront leur 2e match du mondial nord-américain le 21 juin contre le Japon, à Monterrey également ; puis le 3e match du premier tour face aux Pays-Bas, le 25 juin à Kansas City, aux Etats-Unis.