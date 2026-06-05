Tunisie: Le pays a-t-il perdu sa place dans les priorités stratégiques américaines ?

La décision des États-Unis de restructurer leur réseau de traitement des visas en Afrique, en réduisant le nombre de centres régionaux à une vingtaine de hubs, a suscité un débat en Tunisie après la non-inclusion du pays dans cette nouvelle carte consulaire.

Certains y ont vu un possible recul de la place de Tunis dans les priorités américaines.

Pourtant, les éléments disponibles, issus de la diplomatie bilatérale et des mécanismes de coopération en vigueur, indiquent une lecture bien différente : il s'agit d'une réforme administrative et logistique, sans impact direct démontré sur le positionnement stratégique des États-Unis vis-à-vis de la Tunisie.

Une réforme consulaire dictée par des logiques d'efficacité

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La réorganisation du dispositif consulaire américain en Afrique s'inscrit dans une tendance plus large observée depuis plusieurs années au sein du Département d'État : centralisation régionale des services, optimisation des coûts et modernisation des procédures de traitement des visas.

Ce type de réforme vise principalement à concentrer les capacités administratives dans des plateformes régionales afin d'améliorer la gestion des flux de demandeurs et de réduire les charges opérationnelles. Elle est également liée à l'augmentation des demandes de visas et à la digitalisation progressive des procédures consulaires.

Dans ce cadre, l'absence de certains pays, y compris en Afrique du Nord, ne constitue pas en soi un indicateur de hiérarchisation diplomatique ou stratégique. Elle traduit davantage une logique de rationalisation géographique et opérationnelle que de repositionnement politique.

Une relation bilatérale structurée et ancienne

Au-delà des aspects consulaires, la relation entre la Tunisie et les États-Unis repose sur un socle stratégique ancien, consolidé depuis plusieurs décennies. La Tunisie est notamment classée depuis 2015 comme allié majeur non membre de l'OTAN (Major Non-NATO Ally), un statut réservé à un nombre limité de partenaires considérés comme stratégiques par Washington.

Ce statut permet un accès privilégié à certains programmes de coopération militaire, de formation et de transfert de technologies de défense. Il constitue surtout un indicateur institutionnel de la profondeur des relations bilatérales dans le domaine sécuritaire.

Sur le plan opérationnel, la coopération entre les deux pays n'a pas connu de rupture. Elle s'est même renforcée autour de plusieurs axes : lutte contre le terrorisme, sécurisation des frontières, formation des forces armées et échanges d'expertise.

La Tunisie participe régulièrement à des exercices militaires multinationaux dirigés par les États-Unis, notamment les manoeuvres African Lion, qui constituent l'un des plus grands exercices militaires en Afrique. Ces exercices impliquent des forces de plusieurs pays et visent à renforcer l'interopérabilité et la coordination régionale.

Par ailleurs, la coopération s'étend également à des programmes d'assistance militaire, incluant des livraisons d'équipements, des formations spécialisées et un appui technique dans plusieurs domaines de défense et de sécurité.

AFRICOM et la place de la Tunisie dans la stabilité régionale

Le commandement américain pour l'Afrique (AFRICOM) considère depuis plusieurs années la Tunisie comme un partenaire important en Afrique du Nord. Les déclarations publiques de responsables militaires américains ont régulièrement mis en avant le rôle de la Tunisie dans la lutte contre les menaces transnationales, notamment dans la région sahélo-saharienne.

Dans une région marquée par des fragilités sécuritaires persistantes, la Tunisie est perçue comme un acteur relativement stable, ce qui renforce son intérêt dans les mécanismes de coopération sécuritaire occidentale, sans pour autant la placer dans une position dominante, mais dans un cadre de partenariat structuré.

L'un des enjeux de ce débat réside dans la confusion fréquente entre instruments administratifs et indicateurs stratégiques. Les dispositifs consulaires relèvent principalement de la gestion des flux migratoires et des ressources diplomatiques. Ils ne constituent pas des outils directs d'évaluation de la politique étrangère ou des priorités sécuritaires d'un État.

Dans le cas américain, les priorités stratégiques en Afrique sont davantage définies par des critères liés à la sécurité régionale, la lutte contre le terrorisme, la stabilité des États partenaires et les enjeux économiques et énergétiques.

Continuité plutôt que retrait

Au regard de ces éléments, aucun indicateur concret ne permet d'affirmer que la Tunisie ait quitté les priorités stratégiques américaines. Les relations bilatérales restent encadrées par des mécanismes institutionnels solides, notamment dans les domaines de la défense et de la sécurité.

La restructuration du réseau consulaire américain en Afrique apparaît ainsi comme une mesure technique de gestion administrative, susceptible de modifier les circuits de traitement des visas, mais sans incidence directe démontrée sur la profondeur du partenariat stratégique entre Tunis et Washington.

A cet égard, loin des interprétations rapides, la relation tuniso-américaine continue de s'appuyer sur des intérêts sécuritaires et stratégiques partagés. Si les modalités de présence administrative des États-Unis en Afrique évoluent, les fondements de la coopération bilatérale, eux, restent stables et structurants.

Et en définitive, la question n'est pas de savoir si la Tunisie a quitté les priorités américaines, mais plutôt de comprendre comment Washington réorganise ses outils administratifs dans un continent où ses dispositifs diplomatiques évoluent vers davantage de régionalisation.