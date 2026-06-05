Tunisie: Voitures électriques - Nouveau plan pour le secteur public tunisien

La Tunisie a mis en place un nouveau programme visant à promouvoir l'utilisation des voitures électriques au sein des institutions publiques, territoriales et locales, dans le cadre de sa stratégie de transition énergétique.

Ce dispositif, piloté par l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (ANME), sera opérationnel d'ici la fin de l'année 2026.

L'annonce a été faite ce jeudi 4 juin 2026 par Abdelhamid Kanouni, directeur de l'efficacité énergétique dans le secteur des transports au sein de l'ANME, lors d'une intervention à la Radio nationale. Il a précisé que ce programme s'inscrit dans une dynamique visant à répondre à la hausse de la demande et à encourager l'adoption des véhicules électriques en Tunisie.

Des incitations fiscales renforcées

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Dans le cadre de ce dispositif, 100 voitures électriques seront mises à la disposition des institutions publiques afin de soutenir l'exemplarité de l'État dans la transition vers une mobilité plus durable.

Ce programme devrait également servir de levier pour encourager une adoption plus large de ce type de véhicules dans les secteurs public et privé.

Le programme repose également sur un ensemble d'avantages fiscaux destinés à stimuler l'acquisition de véhicules électriques. Parmi les mesures annoncées figurent : une exonération totale des droits de douane pour les véhicules 100 % électriques, une réduction du taux de TVA à 7 %, une réduction de 50 % des frais d'immatriculation et une réduction de 50 % des taxes de circulation.

Les infrastructures de recharge bénéficieront également d'un régime préférentiel, avec une réduction des droits de douane fixée à 10 %.

Une dynamique déjà en progression sur le marché

Selon les données communiquées, le marché tunisien des véhicules électriques connaît une évolution notable depuis le début de l'année 2026. Plus de 1 100 véhicules ont été immatriculés au cours des quatre premiers mois, témoignant d'un intérêt croissant pour cette technologie.

À travers ce programme, les autorités tunisiennes entendent accélérer la transition vers une mobilité plus propre et réduire la dépendance aux énergies fossiles dans le secteur des transports, considéré comme l'un des principaux émetteurs de CO₂.

Ce dispositif s'inscrit ainsi dans une stratégie plus large de promotion de l'efficacité énergétique et de modernisation du parc automobile national.