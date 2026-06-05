Tunisie: La Cité des Sciences lance ses universités d'été pour stimuler les jeunes talents

Durant les mois de juin et juillet, la Cité des Sciences de Tunis et ses antennes régionales proposent un programme d'écoles d'été intensives.

Objectif : éveiller la curiosité scientifique, cultiver l'esprit critique et approfondir les connaissances des élèves à travers des ateliers ludiques et pédagogiques. De fait, l'été est placé sous le signe du savoir et de la découverte.

Dans une déclaration accordée ce vendredi 5 juin 2026 au journal de la Radio Nationale, le chargé de communication de la Cité des Sciences, Hassen Tahri, a dévoilé le calendrier d'une série d'écoles d'été axées sur les sciences exactes et l'éveil intellectuel.

Cycle estival stimulant

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Ce grand rendez-vous éducatif débutera dès la semaine prochaine à l'antenne régionale de Kasserine. Celle-ci accueillera du 10 au 12 juin la première session dédiée à l'éveil scientifique. Il s'agit d'un module initial qui a été spécialement conçu pour stimuler la pensée critique et encourager l'esprit d'innovation chez les plus jeunes.

Le programme se déploiera ensuite au siège principal de Tunis avec une session entièrement consacrée aux mathématiques, prévue du 17 au 19 juin. Cette étape s'adresse spécifiquement aux collégiens de l'enseignement préparatoire désireux de consolider et d'approfondir leurs compétences dans cette discipline fondamentale.

La fin du mois de juin et le début du mois de juillet feront la part belle aux sciences de la matière. Les élèves de l'enseignement de base se retrouveront ainsi du 24 au 26 juin pour explorer les secrets de la chimie, avant de céder la place aux sciences physiques, qui clôtureront ce cycle estival les 1er, 2 et 3 juillet prochains.