Tunisie: Moustiques - Pourquoi le pays fait face à une prolifération inédite cet été

Face à la prolifération inédite de nouveaux insectes, et en grandes quantités, cette année, l'expert environnemental Mohamed Adel Hentati a tiré la sonnette d'alarme sur le lien direct entre cette invasion et un problème latent de pollution.

Invité ce vendredi 5 juin 2026 sur les ondes de Jawhara FM, l'expert international en environnement et développement durable, Mohamed Adel Hentati, a révélé la présence de quatre nouvelles espèces de moustiques qui envahissent l'atmosphère tunisienne cette saison. Selon lui, cette situation inédite impose l'utilisation de traitements spécifiques et innovants tout en optant, et à temps, pour des techniques plus efficaces. Or, explique l'expert, les municipalités ont tardé à déployer ces solutions chimiques adéquates. Un retard structurel directement lié, toujours selon M. Hentati, au manque flagrant de spécialistes et d'experts au sein des différentes communes du pays.

Les raisons de la prolifération

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Pour Mohamed Adel Hentati, cette prolifération massive et ce sursaut de nuisibles constituent une preuve irréfutable de la dégradation environnementale et du niveau de pollution qui touche actuellement le pays. L'expert a justement insisté sur l'urgence d'agir, rappelant que l'efficacité des traitements repose essentiellement sur une intervention rapide des municipalités avant même que les larves ne se métamorphosent en insectes adultes. Il a ajouté que les moustiques qui ont une durée de vie d'environ un mois ont besoin d'un temps allant entre 24 et 72 pour pondre.

« La moustique adulte ne peut pondre qu'après avoir aspiré du sang humain. Puis elle pond dans l'eau stagnante, notamment suite aux eaux de pluie qui ont été de mise même durant le printemps cette année. Les moustiques peuvent pondre jusqu'à deux fois durant leur durée de vie d'un mois. À chaque fois la femelle adulte pond entre 200 et 300 oeufs. Ces oeufs ont besoin de 7 jours pour devenir des larves. Dès lors, si l'intervention des municipalités en matière de traitement n'a pas eu lieu durant ces sept jours, la larve se transforme en moustique et toute intervention serait donc inutile », note-t-il.

Du coup, ajoute le spécialiste, « la prolifération de moustiques en Tunisie cet été s'explique par deux raisons : d'abord il y a eu beaucoup de stagnation d'eau suite aux pluies et qui n'ont pas été évacués à temps. Ceci a permis aux moustiques de pondre partout à leurs aises. Secundo, le traitement qui devrait être assuré par les municipalités, n'a pas été fait durant les 7 jours pré-indiqués ce qui a fait que les oeufs se soient bel et bien transformés en larves puis métamorphosées en moustiques ».

Ce qu'on ignore sur les piqûres des moustiques

Abordant le comportement de l'insecte, M. Hentati a précisé que les moustiques ciblent leurs victimes en fonction de critères biologiques bien précis, notamment le groupe sanguin et le volume de dioxyde de carbone rejeté par le corps humain. Malgré le désagrément évident causé par ces piqûres, l'expert a tenu à rassurer l'opinion publique en invitant la population à éviter toute dramatisation ou vague de panique. Il a rappelé que ces espèces représentent certes une source de nuisance majeure, mais ne sont en aucun cas mortelles.

Il a d'ailleurs indiqué que lors de la piqûre, l'insecte absorbe le sang humain, ensuite éjecte un liquide salivaire qui, certes cause des démangeaisons, mais que ce liquide n'est pas du tout nuisible. « Le liquide que la moustique injecte dans la peau humaine après avoir absorbé du sang, contient des agents qui renforcent l'immunité humaine. Mais peu de personnes connaissent cette information. Une fois que l'endroit de la piqûre se met à gratter, nombreux sont ceux qui tentent de creuser le bouton pour évacuer ce liquide qu'ils considèrent comme du plus gênant. En réalité, ce liquide a des bienfaits sur le corps parce qu'il réactive la réponse immunitaire. Dès lors, il est préférable de se contenter de laver l'endroit à l'eau froide pour soulager la démangeaison sans pour autant crever le bouton », explique-t-il.