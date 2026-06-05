Afrique: Abidjan - Le pays rend hommage au directeur général de l'OMPI lors d'un dîner de gala

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Ompi), Daren Tang, a été honoré dans la soirée du jeudi 4 juin 2026, à Abidjan, au cours d'un dîner de gala organisé en marge de la première journée de la Conférence des responsables des offices de propriété intellectuelle des États membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (Oapi) et de l'Ompi (Hipoc).

Cette réception a réuni plusieurs personnalités diplomatiques et institutionnelles venues saluer l'engagement de l'Ompi en faveur du développement de la propriété intellectuelle en Afrique.

Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Kalil Konaté, a porté un toast en l'honneur de la propriété intellectuelle et de l'hôte de marque afin d'exprimer la gratitude du gouvernement ivoirien. Il a déclaré : « Votre présence en Côte d'Ivoire nous rappelle l'importance de la propriété intellectuelle dans la structuration et la transformation de nos économies. »

Selon lui, la transition d'une économie agricole vers une économie industrialisée repose sur « l'innovation, la créativité et la recherche », faisant de la propriété intellectuelle un levier essentiel de développement.

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Le ministre a également insisté sur le caractère transversal de cette thématique. « Nous avons retenu que la propriété intellectuelle touche de nombreux secteurs, notamment le tourisme, la culture, l'éducation, l'industrie et l'artisanat », a-t-il souligné, estimant qu'il est nécessaire de mieux protéger les créations afin d'en tirer davantage de valeur économique.

Il a, par ailleurs, félicité les organisateurs de la conférence, notamment le directeur général de l'Oapi, pour la qualité de l'organisation de cette rencontre qui réunit les représentants des 17 États membres de l'organisation.

Réaffirmant la volonté de la Côte d'Ivoire de renforcer sa coopération avec les instances internationales de la propriété intellectuelle, le ministre Konaté a annoncé la participation du gouvernement ivoirien aux prochaines rencontres prévues à Genève. Il a également invité les participants au Groupe consultatif qui se tiendra les 8 et 9 juillet 2026 à Abidjan pour la présentation du Plan national de développement (Pnd) 2026-2030.

C'est dans une ambiance festive que la soirée s'est poursuivie, animée par des prestations d'artistes et la cerise sur le gâteau, des pas de l'emblématique Zaouli, qui a émerveillé le directeur général de l'Ompi et sa délégation.

Le visiteur a reçu quelques cadeaux soigneusement choisis pour témoigner du savoir-faire des artisans, des Pme et des industriels de Côte d'Ivoire.

À noter que l'annonce de la victoire des Éléphants face à l'équipe de France, au beau milieu du dîner, a contribué à renforcer la bonne humeur des convives.