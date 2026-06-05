Cote d'Ivoire: Don de sang - Lanaya Universel et l'Afsetp receuillent 61 poches de sang pour les réserves du Cnts

L'Ong Lanaya Universel, en collaboration avec l'Association des formateurs stagiaires de l'enseignement technique et professionnel (Afsetp), a organisé une séance de don de sang le mercredi 3 juin 2026, à l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel (Ipnetp), situé à Cocody.

Cette initiative vise avant tout à encourager les jeunes ainsi que l'ensemble de la population à faire du don de sang un geste habituel. « L'enjeu est d'assurer un approvisionnement constant de la banque de sang, qui ne doit souffrir d'aucune pénurie. Les enfants drépanocytaires et leucémiques que nous accompagnons sont particulièrement dépendants de ce liquide vital », a expliqué Traoré Alice, représentant la présidente de l'Ong Lanaya Universel, Fofana Awa.

Au-delà de cet objectif, cette action s'inscrit également dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la drépanocytose, marquée chaque 19 juin depuis la reconnaissance de cette maladie comme un problème de santé publique en 2008. Pour l'Ong, il s'agissait ainsi d'apporter une contribution concrète à cette commémoration.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Nous souhaitons venir en aide à toutes les personnes ayant un besoin vital de sang : les drépanocytaires, les personnes atteintes de leucémie, les accidentés ou encore les femmes après un accouchement. Tous ont réellement besoin de ce précieux liquide. C'est pourquoi nous exhortons la population à poser cet acte noble », a-t-elle ajouté. Elle a également souligné que cette édition a été réalisée en partenariat avec l'Afsetp, sous l'impulsion de la direction générale de l'Ipnetp.

Prenant la parole, Edmée Mansilla, directrice générale de l'Ipnetp, a insisté sur l'importance de cet engagement. « À l'Ipnetp, nous sommes conscients que donner son sang, c'est sauver des vies. C'est pourquoi mon équipe et moi avons tenu à soutenir cette initiative de l'Ong. Lorsqu'on est en bonne santé, on peut contribuer, à sa manière, au développement de son pays », a-t-elle déclaré.

De son côté, Ido Agnimel, représentant du Centre national de transfusion sanguine (Cnts), antenne du Chu de Cocody, s'est réjoui du déroulement de l'opération. « Nous sommes venus accompagner cette action en faveur des populations qui sollicitent des opérations de don de sang. De nombreux malades et des femmes en couche dans les hôpitaux ont besoin de transfusion sanguine », a-t-il indiqué.

Il a rappelé que les besoins sont multiples : personnes anémiées, patients atteints de cancer ou encore femmes ayant perdu beaucoup de sang lors d'un accouchement. « Toutes ces personnes en ont besoin. Dès que les populations nous sollicitent, nous nous mobilisons pour effectuer les prélèvements. Dieu merci, nous avons réussi aujourd'hui à collecter 61 poches de sang », s'est-il félicité.