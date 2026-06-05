Cote d'Ivoire: Saison des pluies - Les autorités de Liliyo intensifient la sensibilisation pour prévenir les accidents de la route

À l'instar des autres localités du pays, la sous-préfecture de Liliyo, dans la région de la Nawa, s'est mobilisée le mercredi 3 juin 2026 pour le lancement de la 41e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. Placée sous le thème « Conduite par temps de pluie : précautions à prendre », cette campagne vise à sensibiliser les usagers de la route aux risques accrus d'accidents pendant la saison pluvieuse.

L'activité a réuni plusieurs autorités administratives et acteurs du secteur du transport, notamment le Sous-préfet de Liliyo, M. Segbé Tiéné, le Directeur régional des Transports et des Affaires maritimes, M. Dagnogo Alimou, accompagné de ses collaborateurs, ainsi que le Chef central de Liliyo, les chefs de quartiers, le représentant des Eaux et Forêts, les conducteurs de motos et de tricycles, les transporteurs et de nombreux habitants de la localité.

Une campagne pour renforcer la vigilance des usagers

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Dans son intervention, le Directeur régional des Transports et des Affaires maritimes a rappelé l'importance de la Semaine nationale de la sécurité routière, devenue un cadre privilégié de sensibilisation et d'éducation des usagers de la route. Selon lui, la saison des pluies constitue une période particulièrement critique en raison de la dégradation des conditions de circulation et de la baisse de visibilité.

Il a ainsi exhorté les conducteurs à faire preuve de prudence et de responsabilité afin de réduire les risques d'accidents. Parmi les recommandations formulées figurent le respect strict des limitations de vitesse, l'observance des distances de sécurité ainsi que le contrôle régulier de l'état des véhicules.

Des mesures simples pour sauver des vies

M. Dagnogo Alimou a particulièrement insisté sur la nécessité de vérifier les éléments essentiels des véhicules avant tout déplacement, notamment les pneumatiques, les freins et les essuie-glaces, dont le bon fonctionnement est indispensable en période de fortes pluies.

Une attention particulière a également été portée aux conducteurs de motos et de tricycles, très nombreux dans la région. Ces derniers ont été invités à porter systématiquement leurs équipements de protection, notamment le casque, afin de limiter les conséquences des accidents.

Le Sous-préfet appelle au respect du Code de la route

Prenant la parole à son tour, le Sous-préfet de Liliyo a salué l'initiative du ministère des Transports et félicité les organisateurs pour leurs efforts en faveur de la préservation des vies humaines.

M. Segbé Tiéné a rappelé que les chaussées mouillées deviennent souvent glissantes et que la visibilité réduite accroît les dangers pour tous les usagers. Il a ainsi exhorté les conducteurs, motocyclistes et piétons à respecter scrupuleusement les dispositions du Code de la route et à adopter des comportements responsables.

Le représentant de l'administration a également invité les participants à devenir des relais de sensibilisation au sein de leurs familles, de leurs quartiers et de leurs communautés, afin que les messages de prévention atteignent le plus grand nombre.

À travers cette initiative, les autorités entendent renforcer la culture de la sécurité routière à Liliyo et contribuer à la réduction des accidents, particulièrement fréquents durant la saison des pluies. Un objectif qui passe avant tout par la prudence, le civisme et le respect des règles de circulation par l'ensemble des usagers de la route.