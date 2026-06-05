Afrique: Sport de combat/Mixed martial ARTs (Mma) - Les médaillés ivoiriens honorés par l'État

Les performances réalisées par les athlètes ivoiriens aux Championnats d'Afrique de Mma continuent de porter leurs fruits. Le 1er juin 2026, au Stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Plateau, les athlètes Kaboré Cheick et Drissa Soro, tous deux médaillés de bronze aux Championnats d'Afrique en avril dernier en Angola, ont été distingués lors de la cérémonie officielle d'hommage aux sportifs médaillés du premier semestre 2026. La cérémonie a été présidée par Adjé Silas Metch, ministre des Sports.

Dans son allocution, le ministre des Sports a salué « la performance, le talent et le travail bien accompli » des athlètes ivoiriens, soulignant que cette cérémonie constitue « un symbole fort de la promotion de l'excellence ». Pour lui, les sportifs distingués sont « des acteurs précieux de l'édification d'une Côte d'Ivoire qui travaille, avance et gagne ».

Dressant le bilan sportif du premier semestre 2026, Adjé Silas Metch l'a qualifié de « satisfaisant » et d'« éloquent », tout en rappelant que ces résultats sont le fruit d'un important travail de détection, de formation et d'encadrement. « Chers athlètes, vous méritez les honneurs de la nation ivoirienne. Mais vous méritez encore plus de médailles », a-t-il déclaré.

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Le ministre a également exhorté les sportifs à poursuivre leurs efforts en vue des prochaines échéances internationales, notamment les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, les Jeux africains de 2027 en Égypte et les Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

Les deux athlètes se sont illustrés du 13 au 19 avril 2026 à Luanda, en Angola, en remportant chacun une médaille de bronze aux Championnats d'Afrique de l'International mixed martial arts federation (Immaf). Une performance qui constitue une étape importante pour le développement du Mixed martial arts (Mma) en Côte d'Ivoire.

Cette distinction met également en lumière les efforts de l'African Mma federation Côte d'Ivoire (Amf-CI), dirigée par Ismaël Bakayoko. Créée en 2023, la fédération oeuvre à la structuration et à la promotion de la discipline à travers plusieurs initiatives, dont l'African Mma League (Aml).

Ismaël Bakayoko s'est quant à lui réjoui de cette reconnaissance accordée aux athlètes et à leur encadrement. « Être honorés par l'État ivoirien dès les premières années de notre existence constitue une source de motivation supplémentaire. Cette distinction récompense le travail accompli par les athlètes et l'ensemble des acteurs qui contribuent au développement du Mma en Côte d'Ivoire », a-t-il déclaré.

À travers cet hommage, les autorités sportives saluent les résultats enregistrés par les représentants ivoiriens et encouragent la poursuite des efforts en faveur du rayonnement du sport national sur les scènes continentale et internationale.