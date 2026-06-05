Afrique: Avec trois buts, Pape Bouba Diop parmi les meilleurs artificiers africains du Mondial

Dakar — L'ancien international sénégalais Pape Bouba Diop, décédé en 2020, figure parmi les quatre meilleurs buteurs africains de l'histoire de la Coupe du monde avec trois réalisations.

Le milieu défensif, décédé à l'âge de 42 ans à Lens, en France, a inscrit trois buts en cinq matchs lors de la première participation du Sénégal à la Coupe du monde organisée en Corée du Sud et au Japon en 2002.

Il est l'auteur du but victorieux lors du match d'ouverture de la compétition contre la France (1-0).

Pape Bouba Diop a inscrit deux autres buts face à l'Uruguay, à l'issue d'un match spectaculaire soldée par un nul (3-3), qui comptait pour la phase de groupes de cette même édition du Mondial.

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Menant 3-0 à la mi-temps, les Lions avaient été rejoints par la Celeste en seconde période.

Le Sénégal avait marqué les esprits en atteignant les quarts de finale. L'équipe sénégalaise avait été éliminée par la Turquie sur le score de 1-0 après prolongation, sur un but en or.

Quatre autres joueurs africains comptent également trois buts en phase finale de Coupe du monde : Youssef En-Nesyri (Maroc) et André Ayew (Ghana), toujours en activité, ainsi que Samuel Eto'o (Cameroun) et Wahbi Khazri (Tunisie).

Le Ghanéen Asamoah Gyan, aujourd'hui retraité, est le meilleur buteur africain de l'histoire de la compétition avec six réalisations.

Il a inscrit un but en trois matchs lors de l'édition 2006 en Allemagne, trois en cinq rencontres en 2010, en Afrique du Sud.

Asamoah Gyan ajouté deux autres buts à son compteur quatre ans plus tard, au Brésil.

Le Camerounais Roger Milla (74 ans) totalise cinq buts, suivi du Nigérian Ahmed Musa (33 ans), actuellement joueur de Kano Pillars FC, avec quatre réalisations.

L'Allemand Miroslav Klose est le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde masculine de football, avec un total de 16 buts inscrits en 24 matchs disputés lors de quatre éditions (2002, 2006, 2010 et 2014). Le Brésilien Ronaldo occupe la deuxième place avec 15 buts.

L'Allemand Gerd Müller, décédé en 2021 à l'âge de 75 ans, compte 14 buts au total. Le Français Just Fontaine (1933-2023) et l'Argentin Lionel Messi se partagent la quatrième place avec 13 réalisations chacun.

La star argentine, qui pourrait participer à sa sixième Coupe du monde en 2026 après celles de 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022, a la possibilité d'améliorer encore son total de buts.