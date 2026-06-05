Sénégal: L'hommage de Bassirou Diomaye Faye à Me Wade

Dakar — Le discours du président Bassirou Diomaye Faye à l'occasion de la cérémonie marquant la célébration des 100 ans du président Abdoulaye Wade est largement commenté par les quotidiens reçus, vendredi, à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

Devant un parterre de personnalités réunies au Grand Théâtre national de Dakar, le chef de l'Etat a célébré, jeudi, les 100 ans du président Wade (2000-2012), saluant ses mérites, son parcours, et les vertus du fondateur du Parti démocratique sénégalais (PDS), selon Le Soleil.

"Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, qui a présidé, jeudi 4 juin, la cérémonie d'hommage marquant les 100 ans de Abdoulaye Wade, a longuement insisté sur la préservation du legs politique de l'ancien Président. D'après lui, son aura et son héritage dépassent le simple cadre politique ou le militantisme partisan pour s'inscrire dans le patrimoine national.

En outre, il a invité les jeunes à s'imprégner de la persévérance de Me Wade qui, à force de défis et d'élections, a réussi la première alternance démocratique dans notre pays", souligne le journal.

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Pour Sud Quotidien, "le président Bassirou Diomaye Faye a prononcé un discours qui dépasse le simple hommage protocolaire pour s'apparenter à une réflexion sur l'histoire politique du Sénégal". "En érigeant l'ancien chef de l'État en figure patrimoniale, il a mis en lumière les vertus de patience, de tolérance et de vision qui ont marqué son parcours. Une lecture qui fait du fondateur de l'alternance non seulement un acteur de l'histoire, mais aussi un repère pour les générations futures", note Sud.

"Diomaye, le discours qui fait .... Etat", selon L'Observation. "Hier, le Président Bassirou Diomaye Faye a semblé dessiner, en creux, sa propre conception du pouvoir, de l'État et de la responsabilité politique. Un discours qui, sous les apparences de la commémoration, a alimenté les interrogations sur l'évolution de ses rapports avec Ousmane Sonko et sur l'affirmation grandissante de son autorité présidentielle", écrit L'Obs.

Selon le journal, Bassirou Diomaye Faye "a semblé glisser, derrière l'hommage, un message destiné aux acteurs du présent", appelant à "s'opposer sans se déchirer", à "rester fidèle à son parti sans sacrifier la primauté de la patrie" à faire de "la patience, une forme haute du courage".

Un "discours magistral", dit L'As, soulignant que le président Faye "'a magnifié l'apport de l'ancien chef de l'État à la démocratie sénégalaise, affirmant qu'il appartient désormais au patrimoine national".

"Longtemps perçu comme l'ombre de son mentor, Bassirou Diomaye Faye semble désormais imprimer sa propre marque à la tête de l'État. À travers son hommage à Abdoulaye Wade, hier, le chef de l'État a multiplié les formules et les références interprétées comme des piques à peine voilées à l'endroit d'Ousmane Sonko", relève aussi le journal.

Le Quotidien estime pour sa part qu'en érigeant Me Abdoulaye Wade "au rang de patrimoine national, Bassirou Diomaye Faye a délivré un discours empreint de solennité et de sagesse, articulé autour des notions de patience, de respect de l'adversaire et de primauté de la Nation. Un plaidoyer vibrant pour l'apaisement du jeu politique sénégalais".