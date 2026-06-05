Sénégal: Un documentaire projeté au Raw Material Company retrace le parcours du peintre Iba Ndiaye

Dakar — Le documentaire "Iba Ndiaye, portrait d'un peintre", réalisé en 1982 par le cinéaste sénégalais Paulin Soumanou Vieyra, a été projeté jeudi après-midi au centre d'art contemporain Raw Material Company, à Dakar, offrant au public une immersion dans l'univers et le parcours de l'une des figures majeures des arts plastiques sénégalais.

D'une durée de 35 minutes, ce film documentaire donne la parole à Iba Ndiaye lui-même à travers un entretien avec Paulin Soumanou Vieyra. Le peintre y revient sur les grandes étapes de son existence, depuis son enfance à Saint-Louis jusqu'à sa reconnaissance internationale.

L'artiste évoque notamment ses années de formation au lycée Faidherbe de Saint-Louis, où son intérêt pour le dessin et le graphisme se manifeste très tôt.

Il raconte ensuite son départ pour la France afin de poursuivre des études artistiques qui le conduiront à fréquenter plusieurs écoles de beaux-arts et à recevoir l'enseignement du sculpteur Ossip Zadkine, l'une des figures marquantes de l'art moderne européen.

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Tout au long du documentaire, Iba Ndiaye souligne l'influence durable de ses origines sénégalaises sur son oeuvre. Malgré son installation en France, la nature africaine, les paysages sahéliens et les horizons ouverts de son pays natal demeurent ses principales sources d'inspiration.

Considéré comme l'un des pionniers de la peinture moderne sénégalaise, Iba Ndiaye a également joué un rôle déterminant dans la formation artistique au Sénégal.

À son retour au pays à la veille de l'indépendance, il participe à la mise en place de l'enseignement des arts plastiques et contribue à l'émergence d'une nouvelle génération d'artistes.

Né en 1928 à Saint-Louis, Iba Ndiaye s'est distingué par une oeuvre singulière, marquée par sa liberté de création et son refus des classifications esthétiques.

Ses séries consacrées à la Tabaski, au jazz ou encore à la condition humaine lui ont valu une renommée qui dépasse largement les frontières du continent africain.

Décédé le 4 octobre 2008 à Paris à l'âge de 80 ans, il laisse derrière lui un héritage artistique considérable.

Ses oeuvres ont été exposées dans de nombreux pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique, et continuent d'alimenter la réflexion sur l'art moderne africain.

La projection de ce documentaire s'inscrit dans une dynamique de valorisation de la mémoire des grandes figures de la création sénégalaise, et a permis au public dakarois de redécouvrir la trajectoire exceptionnelle d'un artiste dont l'influence demeure vivace dans le paysage culturel africain.