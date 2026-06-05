Sénégal: Ligue 1 - 383 buts ont été inscrits en 240 matchs

Dakar — La saison 2025-2026 de la Ligue 1 de football, clôturée jeudi avec le sacre de Teungueth FC, a été moins prolifique en buts en comparaison de la précédente, avec 383 buts marqués en 240 matchs, contre 413 réalisations en autant de rencontres l'année dernière.

L'équipe de Teungueth FC (TFC) a été sacrée championne du Sénégal pour la troisième fois de son histoire, après avoir battu (1-0) Guédiawaye FC, pour le compte de la 30e et dernière journée du championnat.

La rencontre, d'un enjeu crucial, s'est déroulée au stade Amadou Barry de Guédiawaye.

Avec cette victoire, TFC coiffe au poteau son rival et voisin AJEL de Rufisque.

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Les 383 buts, inscrits cette saison, représentent un ratio de 1,6 but par match, contre une moyenne de 1,76 but l'année dernière avec un total de 413 buts marqués.

Cent vingt-six victoires ont été enregistrées cette saison, dont 7330,42 % à domicile et 53 à l'extérieur (22,08%), contre 124 matchs nuls (47,5%).

Le champion en titre TFC a obtenu 13 victoires, 15 matchs nuls et subi 2 défaites.

Les Rufisquois n'ont encaissé que six buts en 30 journées.

Avec son deuxième titre d'affilée, l'entraîneur de Teungueth FC, Malick Daff, obtient trois couronnes et devient le technicien le plus titré depuis l'ère professionnel en 2009, avec trois titres au total.

Après son premier titre remporté avec le Port autonome de Dakar en 2005, avant l'avènement de l'ère du professionnalisme, Malick Daff a remporté le championnat avec le Jaraaf en 2018 et 2024, avant d'être couronné à nouveau cette saison avec TFC.

L'attaquant de Génération Foot, Abdourahmane Mbodj, est le meilleur buteur de la Ligue 1 de football avec 13 buts, suivi de l'attaquant d'AJEL Mouhamed Diop (10 buts), Boubacar Coly du Casa-Sports fermant la marche avec 8 buts.

L'ASC Cambèrène et la SONACOS de Diourbel ont été relégués en Ligue 2.