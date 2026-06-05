Cote d'Ivoire: Korhogo/Dialogue public-privé - Le Ccesp renforce les capacités de 300 opérateurs économiques sur les défis de la compétitivité

Le Secrétariat exécutif du Comité de concertation État-secteur privé (Ccesp) a effectué, du 11 au 15 mai 2026, une mission d'animation du Comité local de concertation État-secteur privé (Clcesp) de Korhogo, capitale de la région du Poro.

L'objectif principal était d'identifier des solutions idoines aux défis de la compétitivité relevés par les parties prenantes du dialogue public-privé, à travers des échanges et des partages d'expériences organisés au cours d'une série d'activités ayant mobilisé plus de 300 opérateurs économiques de la cité du Poro pendant cinq jours.

Plusieurs ateliers ont meublé cette mission d'animation du Clcesp de Korhogo. Ainsi, la première journée, marquée par la tenue d'un atelier sur les défis de la compétitivité du secteur industriel et les instruments d'appui, a été l'occasion pour l'Agence pour le développement de la compétitivité des industries en Côte d'Ivoire (Adci) et l'Observatoire national pour la compétitivité des entreprises (Once) de présenter les dispositifs dont elles disposent pour accompagner les Pme.

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La deuxième journée, consacrée à un atelier sur le thème « La zone industrielle, levier de compétitivité des Pme », a permis à la direction locale de la Société de gestion et de développement des infrastructures industrielles (Sogedi) de faire l'état des lieux. Celle-ci a indiqué que la zone industrielle initiale de Korhogo est aujourd'hui occupée par des habitations, en plus de l'existence d'un litige foncier portant sur un lopin de terre entre les communes de Tioro et de Napié.

Les échanges qui ont suivi entre les différents acteurs du dialogue public-privé local (Sogedi, mairies, autorités préfectorales, chefs de village, chefs de canton, etc.) ont permis de recueillir leurs contributions et de formuler des recommandations ayant conduit à l'élaboration d'une feuille de route précisant les responsabilités de chaque acteur afin d'apporter des solutions appropriées.

L'atelier thématique consacré à la problématique des conflits entre éleveurs et agriculteurs, considérés comme un frein à la compétitivité des Pme locales, a marqué la troisième journée de cette mission d'animation du Clcesp de Korhogo.

Les différentes présentations des directions régionales du ministère des Ressources animales et halieutiques (Mirah) et du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières (Minaderpv) ont permis de planter le décor et de dresser un état des lieux de la situation.

Les échanges autour de cette problématique entre les parties prenantes du dialogue public-privé ont permis de formuler des propositions visant à prévenir les conflits entre les acteurs de l'élevage et ceux de l'agriculture, mais aussi d'élaborer des recommandations ayant conduit à la mise en place d'une feuille de route. La proposition de créer un comité de veille chargé d'assurer le suivi de sa mise en oeuvre a également été formulée.

La dernière journée de cette mission d'animation organisée par le Secrétariat exécutif du Ccesp a été consacrée à la réunion statutaire du Comité local de concertation État-secteur privé de Korhogo.

Cette rencontre a d'abord été l'occasion de faire le bilan des activités du premier semestre 2026. Elle a ensuite permis de présenter l'agenda des futures activités à court et moyen termes, parmi lesquelles figurent notamment : une session d'information et de formation sur la Facture normalisée électronique (Fne), une session d'information sur les Centres de gestion agréés, ainsi que la mise en place de cadres de travail entre l'administration fiscale et les filières saisonnières (mangue, anacarde, etc.).

Représentant la secrétaire exécutive du Ccesp, Mariam Fadiga Fofana, le conseiller technique Yacouba Cissé a déclaré : « Nous avons la charge d'organiser et d'encadrer le dialogue entre les structures étatiques et les opérateurs économiques. C'est dans ce cadre que, depuis le 24 avril 2024, nous avons mis en place la plateforme locale du dialogue public-privé de la région du Poro. (...) Pour l'animation de cette plateforme, nous menons de façon récurrente des activités afin de plancher sur les défis qui entravent l'activité économique dans cette région. »

À noter que cette mission d'animation du Clcesp de Korhogo par le Secrétariat exécutif du Ccesp a été organisée avec l'appui du Programme d'appui à l'amélioration du climat des affaires pour une transformation structurelle de l'économie ivoirienne (Paca-CI), cofinancé par la Banque africaine de développement (Bad) et l'État de Côte d'Ivoire.

Le Clcesp de Korhogo a été créé en 2024 dans le cadre de la mise en oeuvre des orientations de la Stratégie nationale de dialogue public-privé adoptée en 2017. Ce mécanisme vise à améliorer la prise en compte des préoccupations des entreprises locales et à renforcer les interactions entre les administrations publiques et les acteurs économiques.

La région du Poro constitue l'un des principaux pôles économiques de la Côte d'Ivoire. Sa capitale, Korhogo, s'impose aujourd'hui comme le quatrième pôle économique du pays, après Abidjan, San Pedro et Bouaké. Cette dynamique repose sur une forte activité industrielle et agricole, notamment dans la filière coton, l'agrotransformation ainsi que la production de mangue et d'anacarde, sans oublier le dynamisme de son artisanat.