Afrique Centrale: SOS d'environ 100 Congolais bloqués à la frontière tanzanienne

Une centaine de ressortissants congolais sont bloqués depuis près de deux semaines à Rusumo, à la frontière entre la Tanzanie et le Rwanda, sans possibilité de regagner la RDC. Selon plusieurs témoignages recueillis vendredi 5 juin 2026, les autorités rwandaises leur refusent le transit en raison des mesures sanitaires mises en place pour prévenir la propagation de la maladie à virus Ebola.

Dépourvus de ressources et confrontés à des conditions de vie précaires, ces voyageurs lancent un appel à l'aide au Gouvernement congolais, aux Nations unies et aux organisations humanitaires.

Parmi les personnes bloquées figurent des petits commerçants, des transporteurs et des membres de leurs familles revenant de Tanzanie après plusieurs semaines d'activités économiques.

Selon Toussaint Maisha, l'un des Congolais concernés, le refus de transit par le Rwanda est motivé par les restrictions sanitaires instaurées dans le contexte de la lutte contre Ebola.

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« Nous sommes de nombreuses personnes venues de Tanzanie à qui le transit par le Rwanda a été refusé. On nous a demandé de retourner en Tanzanie, pour des raisons liées à Ebola », explique-t-il.

Les voyageurs affirment ne disposer d'aucune alternative viable pour rejoindre la RDC. Le passage par l'Ouganda est jugé trop éloigné, tandis que l'option burundaise reste difficile pour certains d'entre eux en raison de problèmes liés à leurs documents de voyage.

Des conditions de vie qui se dégradent

Au fil des jours, la situation humanitaire devient de plus en plus préoccupante. Selon les témoignages concordants, plusieurs familles, dont des femmes et des enfants, se retrouvent sans ressources financières après avoir épuisé leurs économies.

Certains passent désormais la nuit à la belle étoile, faute de moyens pour se loger ou se nourrir.

Face à cette situation, les personnes bloquées demandent un encadrement d'urgence et un plaidoyer auprès des autorités concernées afin de faciliter leur retour vers la RDC.

Depuis le 22 mai dernier, le Rwanda a renforcé ses mesures de prévention contre la maladie à virus Ebola. Les autorités rwandaises ont notamment interdit l'entrée sur leur territoire aux voyageurs ayant séjourné en République démocratique du Congo au cours des 30 derniers jours.

Ces dispositions ont entraîné d'importantes perturbations dans les mouvements transfrontaliers, particulièrement dans l'Est de la RDC.

Les villes de Goma et de Bukavu, dont l'économie dépend fortement des échanges commerciaux et financiers avec le Rwanda, ressentent déjà les effets de ces restrictions, selon des observateurs.