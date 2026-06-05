Afrique Centrale: La RDC, le Burundi et HCR renforcent leur coopération pour le rapatriement volontaire des réfugiés

La République démocratique du Congo, le Burundi et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ont convenu de renforcer l'enregistrement des réfugiés congolais et burundais vivant dans les camps et centres de transit. Il s'agit de l'une de principales résolutions adoptées à l'issue de la réunion tripartite de deux jours, qui s'est clôturée jeudi 4 juin à Kinshasa.

Les trois parties ont examiné les mécanismes visant à mieux encadrer le rapatriement volontaire et la réintégration durable des réfugiés dans leurs pays respectifs. Elles se sont également engagées à améliorer l'accompagnement des personnes rapatriées à travers des projets de développement communautaire et un suivi post-retour dans les zones d'origine.

Un engagement renouvelé de la RDC

À l'issue des assises, le vice-Premier ministre congolais en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacquemin Shabani, a réaffirmé la volonté du Gouvernement congolais de mettre en oeuvre les résolutions adoptées.

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Selon lui, « les autorités congolaises entendent favoriser le retour volontaire des réfugiés congolais tout en renforçant les conditions de leur réintégration dans leurs communautés d'origine ».

Le ministre a également lancé un appel à la communauté internationale et au HCR afin de mobiliser les ressources nécessaires pour financer les opérations de rapatriement, les programmes de réintégration, le relèvement communautaire ainsi que la réhabilitation de l'environnement dans les zones d'accueil des réfugiés.

Par ailleurs, a-t-il rappelé, la RDC poursuivra sa mission de protection des réfugiés burundais présents sur son territoire, conformément aux conventions internationales en matière de protection des réfugiés.

Le HCR promet son accompagnement

De son côté, le Représentant du HCR en RDC, Pierre Atchom, a salué la tenue de cette réunion tripartite. Il a réaffirmé l'engagement de l'agence onusienne à accompagner les Gouvernements congolais et burundais dans la mise en oeuvre des résolutions adoptées.

Le HCR entend notamment soutenir les efforts visant à faciliter le rapatriement volontaire des réfugiés et à garantir leur réintégration durable dans leurs communautés d'origine.

À travers ces engagements, la RDC, le Burundi et le HCR souhaitent renforcer la coordination régionale en matière de protection des réfugiés et améliorer la gestion des retours volontaires dans un contexte marqué par des déplacements de populations liés aux crises sécuritaires et humanitaires dans la région des Grands lacs.