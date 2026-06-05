Congo-Kinshasa: Affaire enfants Likulia - Deux policiers écopent de deux ans de servitude pénale principale

La Cour militaire de Kinshasa-Gombe a condamné, jeudi 4 juin à Ndolo, à deux ans de servitude pénale principale, deux policiers impliqués dans l'affaire opposant l'ancienne députée Marie-Ange Mushobekwa à Philémon Mambabwa, haut cadre de l'Agence nationale des renseignements (ANR).

Le verdict de ce procès a été prononcé à la prison militaire de Ndolo, à Kinshasa.

Cependant, Philémon Mambabwa a été acquitté de toutes les charges retenues contre lui.

Pour sa part, la députée nationale honoraire et ancienne ministre des Droits humains, Marie-Ange Mushobekwa, ne compte pas faire appel de la décision du juge.

L'affaire remonte à la nuit du 21 décembre 2025, lorsque les deux jeunes Likulia Mushobekwa et Noa Ntabaza auraient été torturés et séquestrés par les deux policiers, sur ordre de Mambabwa.

Des accusations qui ont été niées tout au long du procès par les présumés coupables.

Les deux policiers ainsi que Philémon Mambabwa étaient donc poursuivis pour torture, séquestration et incitation de militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline.