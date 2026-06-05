Congo-Kinshasa: Kasaï-Central - À Kananga, des jeunes misent sur l'entrepreneuriat pour construire leur avenir

A l'heure où le chômage continue de toucher de nombreux jeunes en République démocratique du Congo, l'entrepreneuriat apparaît pour certains comme une voie vers l'autonomie et l'insertion professionnelle. À Kananga, plus de 400 jeunes ont participé au mois de mai dernier à une formation en entrepreneuriat organisée par le Conseil provincial de la jeunesse du Kasaï-Central, en collaboration avec le Conseil national de la jeunesse.

Cette initiative visait notamment à préparer les participants au programme présidentiel « Debout Jeunes Congolais », tout en renforçant leurs capacités en matière de création et de gestion d'entreprise.

Parmi les participants, plusieurs jeunes entrepreneurs affirment avoir acquis de nouvelles connaissances sur le processus entrepreneurial, l'identification des opportunités d'affaires et l'élaboration de projets viables. Certains expliquent avoir découvert l'importance de partir d'un problème concret rencontré dans la communauté afin de développer une activité susceptible d'y apporter une solution.

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Pour Pierre Excellent Lutumba, déjà actif dans le secteur de l'élevage, la formation a permis de mieux comprendre les différentes étapes de l'entrepreneuriat et de corriger certaines pratiques jusque-là menées de manière empirique. D'autres participants, comme Carine Kapinga, soulignent avoir appris à mieux valoriser leurs produits, à adapter leur production à la demande du marché et à intégrer davantage de réflexion stratégique dans leurs activités génératrices de revenus.

Malgré cet enthousiasme, les jeunes interrogés évoquent plusieurs difficultés qui freinent leur développement entrepreneurial. Le manque de financement, l'accès limité aux crédits, les contraintes administratives ou encore le déficit d'accompagnement figurent parmi les principaux obstacles cités.

Selon Emmanuel Kabangu, président du Conseil provincial de la jeunesse du Kasaï-Central, cette formation répond à un besoin réel de la jeunesse locale. Il indique que les consultations menées par son organisation ont révélé un manque d'information sur les opportunités disponibles ainsi qu'un besoin important de renforcement des capacités.

Prévue initialement pour une centaine de participants, la formation a finalement accueilli 470 jeunes, preuve, selon les organisateurs, de l'intérêt croissant de la jeunesse pour l'entrepreneuriat.

Au-delà de la création d'entreprises, la question de l'autonomie des jeunes reste également au coeur des préoccupations. Entre les attentes des familles, les réalités économiques et les incertitudes liées à l'avenir, de nombreux jeunes cherchent à construire progressivement leur indépendance. Pour les spécialistes de l'éducation et du développement personnel, cette autonomie se construit à travers l'apprentissage des responsabilités, la confiance en soi et la capacité à faire des choix éclairés.

Dans un contexte marqué par la rareté de l'emploi salarié, les initiatives de formation à l'entrepreneuriat sont de plus en plus perçues comme un outil permettant aux jeunes de développer leurs compétences, de créer leurs propres opportunités et de participer au développement de leurs communautés. Plus de détails dans cette émission 100% jeunes.