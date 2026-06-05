Congo-Kinshasa: Comment garantir un environnement scolaire sain pour les enfants ?

5 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La santé des élèves est un facteur déterminant de leur réussite scolaire.

Un enfant en bonne santé apprend mieux, participe davantage aux activités scolaires et s'absente moins souvent.

Pourtant, de nombreuses écoles sont confrontées à des problèmes d'assainissement.

Les établissements souffrent souvent d'un manque d'infrastructures adéquates, de latrines mal entretenues, manque d'eau courante et d'une accumulation de déchets dans les cours de récréation faute de poubelles suffisantes et de service d'évacuation réguliers.

Un environnement scolaire insalubre expose les enfants aux maladies hydriques et environnementales. Ce qui peut nuire à leur santé et à leur assiduité scolaire.

Comment créer un environnement scolaire sain ? Quel rôle jouent l'hygiène, la prévention, la vaccination et la surveillance sanitaire dans les établissements scolaires ?

Jody Daniel Nkashama s'est entretenue sur ces questions avec monsieur Hardi Bibombe, membre du programme national de santé scolaire et universitaire.

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