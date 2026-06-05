Afrique: Télécommunications - MTN Côte d'Ivoire annonce un changement à la tête de sa direction générale

5 Juin 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Epiphanie N'Guessan

L'opérateur de téléphonie mobile a annoncé, dans un communiqué publié le 2 juin 2026, une évolution à la tête de sa direction générale, à la suite des décisions prises par son conseil d'administration. Cette réorganisation intervient après plusieurs années marquées par une transformation de l'entreprise et des performances jugées positives par le groupe. Dans ce cadre, l'actuelle directrice générale, Mitwa Ngambi, est appelée à exercer de nouvelles fonctions au sein du groupe.

Pour assurer la continuité managériale, l'entreprise a nommé Abbad Reda au poste de directeur général, avec une prise de fonction prévue le 1er septembre 2026.

Actuel directeur général de la filiale zambienne du groupe, le futur dirigeant a notamment piloté, selon l'entreprise, le redressement de cette entité depuis 2023. Son parcours au sein du groupe comprend également un passage à la tête de Mtn Afghanistan ainsi que plusieurs expériences sur différents marchés africains, notamment au Liberia et au Ghana.

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À travers cette nomination, l'entreprise ouvre une nouvelle phase de son développement dans un contexte marqué par une concurrence accrue dans le secteur des télécommunications et par des enjeux croissants liés à la transformation numérique.

Ce changement de gouvernance s'inscrit dans une logique de continuité stratégique, alors que la société poursuit son repositionnement sur un marché en constante évolut

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