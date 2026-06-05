Cote d'Ivoire: Chambre de commerce européenne au pays - Christian Delmotte reconduit à la tête d'Eurocham Côte d'Ivoire

Dr Christian Delmotte a été reconduit, le 2 juin, à la tête de la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire (Eurocham), avec 98,2% des suffrages exprimés. C'était à l'issue d'une Assemblée générale (Ag) qui s'est tenue à l'Ivoire Golf Club, à Cocody. Cela témoigne de l'adhésion des entreprises membres à sa vision.

La rencontre a enregistré la présence des ambassadeurs de la Belgique, de l'Espagne, de l'Allemagne, de la Suisse et de la France. La cheffe de délégation adjointe de l'Union européenne (Ue) en Côte d'Ivoire, Martina Borovac Pečarević, était également présente.

L'Ag a été marquée par plusieurs annonces sur la gouvernance de l'Eurocham Côte d'Ivoire, sa situation financière qui demeure solide, et ses perspectives de développement.

Les résultats enregistrés au cours de l'exercice écoulé traduisent une gestion rigoureuse des ressources et la pertinence des actions menées au bénéfice des entreprises membres. Ce qui permet d'envisager sereinement le développement de nouveaux projets et services.

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Les membres ont également fait le point sur les activités d'Eurocham Services, la filiale spécialisée dans la formation professionnelle.

Dans un contexte où le renforcement des compétences constitue un enjeu majeur pour les entreprises, l'ambition est de poursuivre la croissance de cette filiale, d'élargir son offre de formation et d'améliorer durablement sa rentabilité.

Les échanges ont aussi mis en lumière trois projets majeurs en cours : s'investir durablement ensemble, Vabicui et Pacte. Financé par l'Ue, le principal partenaire institutionnel, ces projets sont axés sur la Rse, le développement durable et la transition énergétique.

Dr Christian Delmotte a, par ailleurs, annoncé le renforcement de ses commissions sectorielles, avec la création de nouveaux espaces de réflexion et de dialogue consacrés aux infrastructures, au climat des affaires et à la lutte contre la concurrence déloyale.

Elles viennent compléter les commissions juridique et fiscale, Rse, EuroTech et énergie.