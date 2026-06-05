Cote d'Ivoire: Santé publique - 37 agents honorés pour leur engagement

Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N'Gou Dimba, a réaffirmé, le 4 juin, la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, qui consiste à faire du système de santé l'un des piliers majeurs du développement de la Côte d'Ivoire.

Il s'exprimait à l'occasion de la deuxième édition de la cérémonie d'hommage et d'excellence organisée par l'Institut national de santé publique (Insp), à l'amphithéâtre Delormas, en présence de 37 récipiendaires : 6 agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite, 28 agents de l'Insp et 3 des services extérieurs.

Cette initiative, portée par la direction générale, vise à promouvoir une administration fondée sur les valeurs de mérite, de discipline, d'engagement professionnel et d'excellence. « Cet événement qui nous rassemble est un indicateur de l'amélioration continue de la santé dans notre pays », a-t-il déclaré.

Il a salué le travail remarquable des agents distingués et a rappelé que leur engagement a permis de sauver des vies, de sensibiliser les communautés et de former des générations de professionnels.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face aux défis liés aux maladies émergentes, aux crises sanitaires et aux inégalités d'accès aux soins, il a souligné la résilience et le professionnalisme du personnel de l'Insp. « C'est cette compétence et cette détermination que nous célébrons aujourd'hui », a-t-il affirmé.

Le professeur William Yavo a mis en évidence les performances de l'Insp. Citant notamment le développement du Centre e-Santé et du Superhub Écho francophone devenu une référence en matière de formation des ressources humaines en santé ainsi que la contribution de l'institution à l'élimination de la trypanosomiase humaine africaine en Côte d'Ivoire.

Au nom des récipiendaires, Ouattara Madou Docelm, infirmier spécialiste en information, éducation et communication, a exprimé leur gratitude à la direction générale pour cette initiative qui valorise le mérite, le professionnalisme et l'engagement des agents.

« Cette distinction constitue pour chacun de nous un encouragement à poursuivre notre mission avec davantage de rigueur, de dévouement et d'abnégation », a-t-il soutenu.