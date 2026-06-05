Cote d'Ivoire: Presse ivoirienne - Le SYNAPPCI tourne la page des dissensions et convoque son 8e congrès électif

Après plusieurs années marquées par des tensions internes et une crise de gouvernance, le Syndicat National des Professionnels de la Presse de Côte d'Ivoire (SYNAPPCI) amorce une nouvelle étape de son histoire.

L'organisation a annoncé la tenue de son 8e Congrès ordinaire électif le 20 juin 2026 à la Maison de la Presse d'Abidjan, avec pour ambition de renforcer son unité et de redéfinir les priorités du combat syndical dans le secteur des médias.

Cette échéance intervient à la suite d'un processus de réconciliation interne engagé après l'annulation, par une décision de justice, du congrès extraordinaire du 3 juin 2023.

Les incompréhensions qui avaient alors fragilisé le fonctionnement du syndicat ont progressivement laissé place à un dialogue constructif entre les principaux acteurs de l'organisation.

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Une médiation a notamment permis au Secrétaire général du SYNAPPCI, Guillaume Gbato, et au Secrétaire général adjoint et porte-parole du syndicat, Abou Adam, de surmonter leurs divergences. Une démarche saluée par de nombreux professionnels des médias, soucieux de préserver l'unité de leur principale organisation syndicale.

Dans le prolongement de cette dynamique, une délégation du Bureau exécutif national conduite par Abou Adam s'est rendue, le 29 mars 2026, auprès de Guillaume Gbato. Cette visite fraternelle visait à lui adresser ses félicitations pour sa double élection en qualité de député lors des dernières législatives et de président du Groupe parlementaire SOLIDARITÉ.

La rencontre a également permis d'échanger sur la relance des activités du syndicat et sur les perspectives d'avenir de la corporation.

La reprise du dialogue interne a débouché sur la création d'un comité paritaire chargé de préparer le prochain congrès. Réunis le 16 mai dernier, les membres du Bureau exécutif national ont officiellement décidé de convoquer cette importante rencontre qui réunira les dirigeants du syndicat, les membres de la Commission de contrôle ainsi que les délégués des sections d'Abidjan et de l'intérieur du pays.

Placée sous le thème : « Quel dialogue social pour la réorientation du combat syndical, en vue de l'amélioration des conditions de vie et de travail des professionnels des médias, dans un secteur sinistré et en perpétuelle mutation ? », cette assise se veut un cadre de réflexion stratégique sur l'avenir du métier de journaliste et des entreprises de presse.

Au-delà du renouvellement des instances dirigeantes, le congrès du 20 juin devra définir les grandes orientations du SYNAPPCI pour les cinq prochaines années.

Dans un contexte marqué par les mutations technologiques, les défis économiques et la précarité grandissante du secteur, les professionnels des médias espèrent voir émerger une organisation plus forte, plus unie et davantage engagée dans la défense de leurs intérêts.