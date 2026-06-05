Afrique: Littérature - Le Choix Goncourt Côte d'Ivoire consacre Nathacha Appanah

Le roman « La Nuit au coeur » de Natacha Appanah a été désigné lauréat du Choix Goncourt Côte d'Ivoire, à l'issue des délibérations des jurys d'étudiants provenant de plusieurs universités ivoiriennes, notamment l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, l'Université Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo et l'Université Alassane Ouattara de Bouaké.

La cérémonie de proclamation de l'oeuvre retenue pour cette édition 2026 s'est tenue dans la soirée du jeudi 4 juin 2026, à l'Institut français, sis au Plateau.

Organisée dans un environnement académique dynamique, cette édition a mobilisé un large public composé d'étudiants, d'enseignants et d'acteurs du monde du livre. L'initiative, qui s'impose progressivement dans le paysage culturel national, a été saluée pour sa capacité à susciter la réflexion et les débats autour de la littérature contemporaine. Ces échanges ont notamment été riches lors d'un café littéraire consacré aux quatre ouvrages en lice pour le Prix Goncourt.

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À l'unanimité, les jurys étudiants ont porté leur choix sur l'oeuvre de Natacha Appanah en raison de la pertinence de sa thématique. « Le roman traite de réalités sensibles telles que les violences conjugales et les féminicides, des problématiques au coeur des préoccupations sociales actuelles », a indiqué Silué Tchobon Dieudonné, président de jury.

Pour Didier Koffi Koffi, président du concours en Côte d'Ivoire, l'ouvrage se distingue également par la qualité de son écriture, à la fois fluide et poétique, ainsi que par la puissance de ses images et son approche proche du documentaire.

« Mis en place sous l'égide de l'Académie Goncourt, ce programme permet à des étudiants issus de pays francophones de choisir leur propre lauréat parmi les finalistes du prestigieux prix. En Côte d'Ivoire, cette initiative, lancée il y a trois ans, ne cesse de gagner en visibilité et en participation », a souligné Didier Koffi Koffi.

Le concours a ainsi offert aux étudiants ivoiriens l'opportunité de départager quatre oeuvres finalistes de grande qualité, notamment : « La Nuit au coeur » de Natacha Appanah, « La Maison vide » de Laurent Mauvignier, « Le Bel Oscur » de Caroline Lamarche et « Kolkhoze » d'Emmanuel Carrère, confirmant ainsi le rôle central de la jeunesse dans la promotion de la lecture et de la critique littéraire.

Avec cette distinction, « La Nuit au coeur » renforce son rayonnement à l'international et s'affirme comme une oeuvre majeure de la littérature contemporaine.