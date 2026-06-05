Togo: Sans ingénieurs, pas de développement

5 Juin 2026
Togonews (Lomé)

L'Ordre national des ingénieurs du Togo (ONIT) a publié son Tableau de l'ordre pour 2026, recensant 402 ingénieurs et 8 stagiaires autorisés à exercer au Togo.

Le génie civil y est la spécialité dominante, aux côtés d'autres disciplines comme le génie électrique, l'informatique, les télécommunications ou encore l'agro-industrie.

L'ingénieur est au coeur de toutes les grandes transformations d'un pays. Routes, ponts, barrages, bâtiments, réseaux électriques, systèmes d'eau potable, infrastructures numériques : aucun projet de développement digne de ce nom ne peut se passer de son expertise. Dans un pays comme le Togo, en pleine mutation, le rôle des ingénieurs est plus stratégique que jamais.

Au-delà des grands chantiers, leur contribution s'étend à l'industrie, à l'agriculture, à la santé, à l'environnement et à l'énergie. Qu'il s'agisse de concevoir une centrale solaire, d'optimiser une chaîne de transformation agroalimentaire ou de sécuriser un réseau informatique, l'ingénieur apporte la rigueur technique et scientifique sans laquelle aucune solution durable n'est possible.

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