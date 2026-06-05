Afrique: L'hôpital missionnaire Sainte-Thérèse lance une campagne de sensibilisation contre Ebola

Nzara — L'hôpital missionnaire Sainte-Thérèse de Nzara a lancé une vaste campagne de sensibilisation à l'intention du diocèse catholique de Tombura-Yambio afin de renforcer les mesures de précaution contre les épidémies d'Ebola qui sévissent actuellement en République démocratique du Congo et en Ouganda, soulignant l'importance de la prévention et de la vigilance, bien que le Soudan du Sud ne compte pour l'instant aucun cas confirmé.

La session de sensibilisation, qui s'est tenue hier 4 juin à la Curie diocésaine, a fait ressortir une inquiétude croissante pour la santé publique régionale, suite aux cas confirmés dans les pays voisins. Le Soudan du Sud, qui a connu sa première épidémie d'Ebola en 1976 dans le comté de Nzara, reste particulièrement vigilant compte tenu de la proximité du pays avec les régions touchées et de l'importance historique de la maladie sur son territoire.

L'Évêque du diocèse de Tombura-Yambio, Mgr Barani Eduardo Hiiboro Kussala, a exprimé sa gratitude envers l'Hôpital missionnaire et l'Organisation catholique pour le développement et la paix (CODEP) pour avoir promu cette initiative, reconnaissant l'importance d'une éducation sanitaire proactive. Il a rappelé à tous les participants à quel point la vigilance est fondamentale. L'Évêque a également souligné la nécessité de mesures de protection, reconnaissant la réalité et la dangerosité d'Ebola, qu'il a qualifié de « maladie extrêmement dangereuse qui nécessite une attention particulière dans les activités quotidiennes ».

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Le Prélat a exhorté les autorités gouvernementales, les partenaires internationaux, les communautés et les scientifiques à intensifier la recherche et les campagnes de sensibilisation sur le virus, soulignant le danger potentiel pour la vie quotidienne et les systèmes de santé des communautés. Il a encouragé les communautés, les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales à signaler rapidement les cas suspects aux autorités sanitaires. Il a également appelé à la mise en place de sessions de sensibilisation fréquentes dans toutes les langues locales, dans le but d'atteindre tous les membres de la communauté, quel que soit leur niveau d'éducation ou leur maîtrise de la langue.

L'hôpital missionnaire Sainte-Thérèse, un établissement de santé catholique desservant la région de Nzara, joue un rôle essentiel au sein du système de santé diocésain et sert également de point de référence pour les professionnels de santé de tout le diocèse qui recherchent des conseils sur les protocoles de prévention et de lutte contre Ebola.

Selon les autorités sanitaires locales, les efforts conjoints du diocèse, de l'hôpital, du CODEP, des autorités gouvernementales et des organisations communautaires constituent la réponse coordonnée nécessaire pour empêcher l'entrée d'Ebola au Soudan du Sud et pour protéger la santé et le bien-être des communautés vulnérables de l'État d'Équatoria occidental.

Le personnel du diocèse de Tombura-Yambio et du CODEP, des représentants de l'organisation Eve, des prêtres, ainsi que des directeurs et responsables de la Curie ont participé à cette session de sensibilisation. La diversité des participants, issus tant d'organisations ecclésiastiques que de la société civile, témoigne d'une approche collaborative en matière de sécurité sanitaire.