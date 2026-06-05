Tunisie: Le baccalauréat, premier pas vers l'exil des talents ?

Depuis le 3 juin, des milliers de lycéens tunisiens planchent sur les épreuves du baccalauréat, ultime étape de trois années de lycée. Pour beaucoup, l'obtention du précieux diplôme marquera non seulement la fin d'un cycle scolaire, mais aussi le début d'un parcours qui les conduira bien au-delà des frontières nationales.

Derrière l'effervescence des examens et l'attente des résultats se cache pourtant une réalité moins évoquée : la fuite continue des talents tunisiens. Chaque année, une part importante des meilleurs élèves quitte le pays pour poursuivre ses études à l'étranger, avec souvent peu de chances de revenir.

Des départs toujours plus nombreux

Les chiffres témoignent de cette tendance. Selon une étude de Campus France Tunisie publiée en 2025, la France demeure la destination privilégiée des étudiants tunisiens avec près de 16 000 inscrits dans l'enseignement supérieur, soit une hausse de 5 % par rapport à 2024 et de 22 % sur les cinq dernières années.

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L'Allemagne arrive en deuxième position avec 6 852 étudiants tunisiens, portée notamment par le programme Ta'ziz, lancé en 2023 par l'Office allemand d'échanges universitaires, qui favorise les doubles diplômes en ingénierie et les échanges académiques. L'Italie, l'Espagne, le Canada et la Russie figurent également parmi les destinations les plus prisées, illustrant une diversification progressive des choix d'études.

La proximité culturelle et linguistique avec la France, la reconnaissance internationale des diplômes ainsi que la diversité des cursus proposés expliquent en grande partie cet attrait. Mais derrière cette dynamique se pose une question essentielle : combien de ces étudiants reviendront un jour en Tunisie ?

Partir est devenu plus facile que revenir

La réponse inquiète de nombreux observateurs. Selon plusieurs estimations, plus de la moitié des étudiants tunisiens établis à l'étranger choisissent de s'installer durablement dans leur pays d'accueil après leurs études.

Les raisons sont multiples : rémunérations plus attractives, perspectives professionnelles plus larges, environnement de travail plus compétitif et procédures administratives souvent jugées plus efficaces. À cela s'ajoute parfois un véritable choc du retour pour ceux qui envisagent de rentrer après plusieurs années passées à l'étranger.

Cette mobilité internationale ne concerne toutefois qu'une minorité. Étudier hors du pays demeure un privilège accessible principalement aux familles disposant de ressources financières suffisantes. Ce sont donc souvent les élèves les plus performants, issus des meilleurs établissements et formations, que la Tunisie voit partir en priorité.

Un défi stratégique pour l'avenir

La question de la rétention des talents demeure l'un des grands défis du pays. Certes, des progrès sont enregistrés dans l'enseignement supérieur tunisien. Ce mois-ci, l'Université de Tunis-El Manar a intégré le Top 1000 mondial du Centre mondial de classement des universités (CWUR), se positionnant à la 995e place et rejoignant ainsi les 4,7 % des meilleures universités du monde.

Mais ces avancées restent insuffisantes pour inverser la tendance. Tant que les écarts de qualité perçue entre les universités tunisiennes et les grandes institutions internationales persisteront, et tant que le marché du travail national n'offrira pas davantage de perspectives aux jeunes diplômés, la fuite des cerveaux continuera d'alimenter le développement d'autres économies.

Au-delà des résultats du baccalauréat, l'enjeu est donc ailleurs. La véritable question n'est pas de savoir si les bacheliers tunisiens seront à la hauteur des défis de demain. Elle est de savoir si la Tunisie saura leur offrir des raisons suffisantes pour construire cet avenir chez eux.







