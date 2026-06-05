Tunisie: « La Vie culturelle » s'installe à la Cité de la Culture - Une meilleure visibilité

Ce nouveau local à la Cité de la Culture vise à rapprocher la revue de son public et à mettre à disposition ses publications et ses archives dans un espace dédié. Chercheurs, enseignants, étudiants et lecteurs pourront y consulter une partie des collections et des numéros parus au cours des dernières décennies.

La revue «La Vie culturelle» (Al Hayat Athaqafiya) dispose désormais d'un nouveau bureau à la Cité de la culture Chédli Klibi à Tunis. L'espace a été inauguré le mercredi 3 juin 2026 en présence de représentants du secteur culturel, de responsables du ministère de la Culture ainsi que de professionnels des médias.

À cette occasion, plusieurs anciens numéros de la revue ont été présentés, retraçant différentes étapes de son parcours éditorial depuis sa création. Fondée dans les années 1970, «La Vie culturelle» a célébré son cinquantième anniversaire en 2025. Au fil des années, elle a publié des contributions de chercheurs, universitaires, écrivains, critiques et artistes, constituant ainsi un fonds documentaire consacré à la vie intellectuelle et culturelle en Tunisie.

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La revue publie des contenus portant sur différents domaines de la création et de la réflexion culturelle. Ses numéros abordent notamment la poésie, le roman, la nouvelle, le théâtre, le cinéma, les arts plastiques ainsi que des questions liées à la pensée et à la recherche. Elle participe également à la diffusion de textes traduits et accueille des contributions d'auteurs tunisiens, arabes et internationaux.

L'installation de ce nouveau bureau à la Cité de la culture vise à rapprocher la revue de son public et à mettre à disposition ses publications et ses archives dans un espace dédié. Chercheurs, enseignants, étudiants et lecteurs pourront y consulter une partie des collections et des numéros parus au cours des dernières décennies. La revue «La Vie culturelle» est actuellement publiée par l'Organisation tunisienne des droits d'auteur et des droits voisins (Otdav), qui en assure l'édition et le suivi administratif.