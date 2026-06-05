Tunisie: Les moustiques - Thermo-guidés nuisibles, voire agressifs

Les soirées, cet été, s'annoncent animées, agitées, invivables, tant qu'on n'a pas encore traité les zones qui, habituellement, abritent les moustiques et s'y multiplient. Mais cette saison, il y a eu de nouveaux invités plus gros, plus insistants, mais curieusement... inoffensifs.

N'empêche, l'inquiétude gagne du terrain, surtout que les maladies, les virus et pandémies sont annoncés un peu partout. Le monde est malade de tout, et on ne sait pas pourquoi, alors que la pollution gagne en étendue, le déboisement s'étend, les noyades se multiplient par négligence des recommandations les plus élémentaires, les incendies provoqués ou accidentels, les rejets d'eau industrielle insalubre s'effectuent n'importe où.

Mais de plus, voilà que ces derniers temps, sont apparus des moustiques plus gros que la normale. Et si ces nouveaux moustiques transmettaient de nouvelles maladies ?

Et aux interrogations qui fusent de partout, pour rappeler que les moustiques coupables de transmettre bien des maux, ça se traite, mais qu'il faudrait s'y prendre à l'avance, pour les surprendre en pleine période de ponte et détruire les nouvelles générations qui occuperont les lieux, à la détresse des riverains.

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Inoffensifs mais gênants

A propos du nouveau genre de moustiques, une représentante de l'Institut Pasteur a assuré que ces bestioles «si effrayantes d'aspect, sont inoffensives. Elles ne piquent pas, mais sont omniprésentes là où elles apparaissent. Il ne faudrait pas s'en inquiéter.

N'empêche, il faudrait traiter pour éviter les désagréments qui en découlent».

Et nous avons appris qu'il existe une cinquantaine de types de moustiques dont les fameux moustiques tigres qui, on ne sait comment, se sont joints depuis quelques années à la fête estivale des espèces locales.

Un responsable du côté de Raoued, qui est une zone célèbre pour ses nombreuses variétés a laissé entendre «que les pluies cette année, leur fréquence, ont quelque peu déréglé les programmes habituellement mis en place et appliqués avec succès pour réduire considérablement l'activité de ces bestioles thermo-guidées qui se laissent surtout attirer par la lumière ou par l'odeur humaine.

Il n'en demeure pas moins qu'il n'est jamais trop tard et que les interventions se multiplient et le situation est bien en main».

Les recettes de grands-mères

De toutes les manières, les recettes de grands-mères foisonnent. On en donne partout. Les uns pensent que ça marche. D'autres hésitent à se prononcer surtout qu'ils portent encore les traces des piqûres qui les incommodent.

Sur les réseaux sociaux, les propositions «d'engins» fabriqués pour piéger et éliminer les moustiques sont partout. Est-ce efficace ou n'a-t-on affaire qu'à des attrape- nigauds, pour vendre et se faire de l'argent facile ? Les personnes interrogées y sont allées d'une moue qui n'explique rien du tout.

«C'est surtout mon bébé qui a souffert. Nous lui avons acheté une protection en tulle, mais tant que le traitement de la zone n'est pas encore efficace, la menace existe toujours», remarque une maman qui achetait une pommade pour atténuer les démangeaisons de son bébé.

Reste ce qu'il en est au niveau des centres villes où on ne bénéficie de ces grands courants d'air qui, dans les espaces libres, balaient tout sur leur passage et offrent le moyen de vivre des pauses tranquilles.

«Pour éliminer les moustiques, nous précise un agent municipal qui a participé régulièrement à la lutte contre ce fléau estival, il faudrait combinez des répulsifs cutanés (à base de Deet ou d'icaridine) avec l'installation de moustiquaires aux fenêtres et l'élimination de l'eau stagnante.

Il faut se protéger

Il faudrait également s'équiper localement de matériel (diffuseurs, aérosols, raquettes électriques) pour des interventions d'urgence mais veiller à laisser circuler l'air et ne jamais s'enfermer dans un espace clos après avoir diffusé un aérosol par exemple».

Voici les solutions les plus efficaces pour vous protéger :

«Veiller à ne jamais laisser des ordures découvertes et insister pour que leur enlèvement se fasse de manière régulière et précise.

Au niveau des logements où les zones ne sont pas sûres, «il est nécessaire d'installer des moustiquaires et d'utiliser un ventilateur pour perturber les moustiques qui ne peuvent pas maintenir leur ligne de vol.

Il est également recommandé de vider l'eau stagnante et les réserves d'eau de pluie, pour empêcher la ponte, si on en a dans le jardin, sur les balcons».