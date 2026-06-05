Afrique: Réaffirmé par le Président de la République - Le panafricanisme, une constante de la politique internationale de la Tunisie

La scène politique en Tunisie a été marquée, au début de la semaine en cours, par la rencontre au Palais de Carthage entre le Chef de l'Etat et le ministre délégué auprès du ministre congolais des Affaires étrangères, chargé de la Francophonie et de la Communauté congolaise à l'étranger, qui lui a remis un message écrit adressé par son homologue de la RDC, Félix-Antoine Thisekedi Tshilombo.

Cette rencontre a constitué une opportunité de plus et au cours de laquelle le Président de la République a tenu à faire des rappels concernant les multiples étapes majeures et historique ayant marqué les relations de coopération bilatérale, à commencer par la participation d'un important contingent militaire tunisien à la mission de maintien de la paix de l'Organisation des Nations unies dans le district du Katanga.

Cet épisode saillant marque, certes, les relations historiques entre la Tunisie et la République Démocratique du Congo, mais prouve, également et surtout, la place de notre pays en plein coeur de l'histoire africaine et son implication effective dans les luttes contre le colonialisme et pour l'indépendance des différents pays du continent africain soutenant, ainsi, l'ambition générale des dirigeants africains de concrétiser le souci de bénéficier de la pleine souveraineté de leurs pays.

Tout en se félicitant de la réussite de cette phase, le Président Kaïs Saïed a déploré le non-aboutissement de la volonté clairement affichée par les divers dirigeants du continent africain quant à la réalisation du rêve annoncé par les pères fondateurs de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), remplacée par l'Union africaine (UA).

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En effet, la réalisation de ce rêve de l'unité entre les Etats libérés du colonialisme s'est transformé, selon les termes mêmes du Chef de l'Etat, en "mirage" en dépit de l'existence de ressources en matières premières dont regorgent les divers pays de notre Continent qui ont tant besoin de changer leur destin et devenir de véritables acteurs de leur propre histoire.

Il serait utile de mentionner le souci présidentiel quant à la nécessité de réviser les cadres de partenariats internationaux ainsi que les bases du système mondial actuel dans la mesure où l'humanité passe, depuis quelque temps, par une phase de transition politique, intellectuelle et socioéconomique exigeant l'établissement d'une réelle vision fondée sur la justice sociale, la solidarité politique et l'ambition pour une excellence économique.

Ainsi, au vu des transformations profondes vécues par les pays africains, le Président Kaïs Saïed a lancé un appel pour l'émergence d'une nouvelle conception privilégiant la prise en main par les peuples africains de leur propre sort afin d'écrire les pages de l'avenir du continent malgré la prédominance d'une conjoncture marquant une communauté internationale en pleine recomposition.

Il est important de rappeler que le Chef de l'Etat a, souvent, affirmé son attachement et la fierté de son appartenance africaine, une vision insistant sur le panafricanisme et la souveraineté.

La dernière rencontre présidentielle avec l'émissaire du Président congolais est venue ainsi confirmer la stratégie de la Tunisie nouvelle en vue de compter sur les propres richesses naturelles et humaines africaines, qui sont immenses, dans le but de réaliser -- pourquoi pas un jour -- le rêve de l'unité entre les pays du continent.