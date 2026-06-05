Tunisie: Bac 2026 - Neuf élèves écroués pour fraude à l'examen

5 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Le ministère public près le tribunal de première instance de Siliana a émis, vendredi, des mandats de dépôt à l'encontre de neuf élèves impliqués dans une affaire de fraude à un concours national, conformément au décret relatif à la répression de la triche aux examens, a indiqué une source judiciaire.

La même source a précisé, dans une déclaration à l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP), que les élèves, âgés de 18 à 19 ans, ont été surpris jeudi en flagrant délit de triche lors d'une épreuve du baccalauréat dans un établissement scolaire relevant de la délégation de Bou Arada.

Les candidats utilisaient des écouteurs pour tenter de frauder durant l'examen, selon la même source.

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