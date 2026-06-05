Tunisie: Kairouan - Premier producteur national de céréales irriguées avec 1,3 million de quintaux prévus

5 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Le gouvernorat de Kairouan s'est hissé au premier rang national en matière de production de céréales irriguées au titre de la campagne agricole en cours, avec une récolte prévisionnelle estimée à près de 1,3 million de quintaux, a indiqué le commissaire régional au développement agricole, Mourad Ben Amor.

Dans une déclaration à l'Agence TAP, il a précisé que la région a officiellement entamé la campagne de collecte des céréales le 26 mai 2026.

L'ensemble des centres de collecte ont ainsi été ouverts pour réceptionner la production, dans un contexte marqué par des indicateurs jugés particulièrement encourageants.

Les quantités collectées ont déjà atteint près de 280 mille quintaux, tandis qu'un suivi de terrain permanent est assuré afin de garantir le bon déroulement de la campagne.

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Afin d'absorber les volumes attendus, le commissariat régional au développement agricole (CRDA) a mobilisé une capacité globale de collecte de 362 mille quintaux répartie entre 11 centres exploités par 9 collecteurs agréés.

Répartis dans les principales zones céréalières du gouvernorat, les centres de collecte ont été validés par les commissions compétentes et disposent de capacités jugées suffisantes grâce à une coordination étroite avec l'Office des céréales pour l'évacuation rapide des récoltes.

Les opérations de collecte et de commercialisation se déroulent dans des conditions normales, tandis que des améliorations ont été apportées aux infrastructures de stockage.

Pour assurer le bon déroulement de la campagne, 131 moissonneuses-batteuses ont été mobilisées, parallèlement à la mise à disposition des équipements et intrants nécessaires aux opérations de récolte, de conditionnement et de transport.

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