Tunisie: Le gouverneur de Tunis préside l'installation du nouveau conseil régional

Le gouverneur de Tunis, Imed Boukhris, a présidé ce vendredi après-midi au siège du gouvernorat, la cérémonie d'installation du conseil régional de la région. Ce dernier a tenu sa première session d'ouverture afin de démarrer ses fonctions suite au renouvellement de sa composition.

L'installation de ce nouveau conseil régional du gouvernorat de Tunis intervient conformément à la décision n°5 de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), datée du 1er juin 2026, relative au tirage au sort pour l'alternance des membres des conseils régionaux ainsi que pour la présidence tournante des conseils locaux et régionaux pour la période allant du 5 juin au 4 septembre 2026. Cette démarche s'inscrit également dans le cadre de l'application des dispositions du décret n°10 de l'année 2023, notamment ses articles 31 et 33, selon un communiqué publié par le gouvernorat de Tunis.

À cette occasion, le gouverneur a souligné l'importance du travail participatif et de la coordination entre les structures élues aux niveaux régional et local.

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La cérémonie s'est déroulée en présence de la première déléguée du gouvernorat, du président du conseil régional, de la présidente sortante du conseil régional, des membres élus du conseil, ainsi que de la directrice de la division des affaires politiques du gouvernorat.

Pour rappel, le conseil de l'ISIE avait validé, le 1er juin courant, les résultats du tirage au sort concernant l'alternance des membres des conseils régionaux et la rotation des présidences des conseils régionaux et locaux pour la période du 5 juin au 4 septembre. Ce tirage au sort avait été organisé le dimanche 31 mai dernier dans l'ensemble des gouvernorats de la République.