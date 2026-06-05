Tunisie: CA - Benzarti parti pour rester

Après un long épisode, Faouzi Benzarti, dans un revirement spectaculaire, a accepté de prolonger son bail au CA.

Connaissant quelques problèmes de santé, il avait fait savoir aux dirigeants clubistes qu'il n'était pas très enthousiaste pour continuer.

Jusqu'au début de la semaine, la probabilité qu'il parte était très élevée pour quelqu'un qui a souvent quitté (en fin de saison ou au début de la saison d'après) le club avec lequel il gagne un titre.

Le nouveau contrat qu'on lui a proposé, la garantie de faire appel à 4 ou 5 renforts de taille et la présence de Mehdi Miled, qui s'entend bien avec Benzarti, ont poussé l'entraîneur clubiste à tenter le défi de défendre le titre de champion et d'aborder la Ligue des champions.

On parle d'un renouvellement d'une saison (juin 2027) et d'un staff technique qui sera renforcé sur demande de Benzarti qui a exigé aussi le départ de plusieurs joueurs, dont des étrangers.