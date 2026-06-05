Afrique: Sélection U20 - La Tunisie s'impose face à l'Algérie en amical (1-0)

5 Juin 2026
La Presse (Tunis)

L'équipe tunisienne de football des moins de 20 ans (U20) a battu son homologue algérienne sur le score de 1 à 0, lors d'un match amical disputé ce vendredi au stade Bouali-Lahouar de Hammam Sousse.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par Chamseddine Djerid à la 80e minute.

Les deux sélections se retrouveront pour un second test amical le lundi 8 juin prochain, toujours sur la pelouse du stade Bouali-Lahouar de Hammam Sousse.

Pour rappel, la sélection tunisienne s'était déjà imposée le 26 mai dernier face à l'Allemagne (2-0) au stade de Radès.

Il convient de noter que les équipes tunisienne et algérienne préparent actuellement le tournoi de l'UNAF (Union nord-africaine), prévu en Égypte du 21 septembre au 6 octobre prochains. Ce tournoi est qualificatif pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN U20), qui devrait se tenir en mars 2027 au Ghana.

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